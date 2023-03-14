Содержат много витаминов: топ-5 вкусных и бюджетных видов рыбы

Почему рыба полезна

Рыба и морепродукты богаты йодом, омега-3 жирными кислотами, витамином D, фосфором, калием и другими витаминами и минералами, которые необходимы для здорового функционирования организма человека.

Нутрициолог советует включить в свой рацион минимум дважды в неделю жирные сорта рыб, но ежедневно употреблять и другие морские продукты, которые больше по вкусу, но не забывайте о разнообразии.

Топ-5 бюджетных видов рыбы

Скумбрия

Жирная рыба содержит в своем составе большое количество витамина D и В12, омега-3 жирные кислоты, фтор, фосфор, йод, калий и медь. Самые простые и вкусные способы приготовления - это запеченная рыба и засоленная.

Треска

Это высокобелковая рыба с незначительным количеством жиров в составе. Содержит витамины В, А, Е, омега-3, жирные кислоты, микроэлементы: фосфор, йод, магний, фтор, калий и другие.

Лучше ее запечь в фольге, добавить специй и пряностей по своему вкусу.

Горбуша

Такую рыбу еще называют "розовый лосось". Высокобелковая рыба с небольшим количеством жиров в составе. Содержит в себе много йода, фосфора, витамины группы B, А, С, Е, РР, омега-3 жирных кислот.

Рыбу можно запечь в фольге с лимоном и солью.

Хек

Хек - высокобелковая, низкокалорийная и нежирная рыба. Имеет в составе витамины группы B, кальций, железо, фосфор, цинк, омега-3, фтор и другие витамины и микроэлементы.

Морской окунь

Нутрициолог говорит, что такая рыба обладает высоким содержанием легкоусвояемого белка и умеренным количеством жиров. Имеет в составе витамины группы B, А, РР, D, минералы: калий, кальций, йод, фосфор, магний и хром.