"Місце щастя": де найкраще сісти в автобусі для довгої поїздки

Вибір місця в автобусі особливо важливий під час далеких переїздів. Яке місце буде найбільш безпечним та зручним?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало поради, які допоможуть вам зробити подорож максимально комфортною та безпечною.
У кожного пасажира - свої вподобання. Комусь зручно сидіти біля вікна, інші шукають лише перший ряд, а деякі віддають перевагу останньому. Але існують загальні фактори, які варто враховувати всім:
Безпека. Важливо обирати місце, яке забезпечить максимальний захист у разі аварійної ситуації.
Розташування в салоні. Одні місця мають кращий огляд, інші - зручніші для сну чи пересування.
Близькість до дверей. Це може бути зручно, але має свої мінуси – особливо взимку.
Неможливо назвати однозначно найкращі місця - адже все залежить від моделі автобуса. Навіть нумерація може починатися спереду або ззаду. Тому варто орієнтуватися на схему салону конкретного рейсу перед бронюванням.
Хоч аварії з автобусами трапляються нечасто, варто подбати про власну безпеку заздалегідь. За статистикою, деякі місця вважаються більш небезпечними:
Натомість безпечнішими вважаються такі місця:
Хоча жодне місце не гарантує абсолютного захисту, краще заздалегідь подумати про свою безпеку.
Місця біля дверей мають свої нюанси. Вони не надто зручні в холодну пору:
Задній ряд - ще одне неоднозначне рішення:
У двоповерхових автобусах слід враховувати різницю між поверхами. На першому - доступ до туалету та води, але менше огляду. На другому - краєвиди чудові, але менше простору, і треба підійматися сходами.
Вас може зацікавити
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Trip Advisor та Solo Travelling.