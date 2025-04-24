"Місце щастя": де найкраще сісти в автобусі для довгої поїздки

Кому яке місце пасує

У кожного пасажира - свої вподобання. Комусь зручно сидіти біля вікна, інші шукають лише перший ряд, а деякі віддають перевагу останньому. Але існують загальні фактори, які варто враховувати всім:

Безпека. Важливо обирати місце, яке забезпечить максимальний захист у разі аварійної ситуації.

Розташування в салоні. Одні місця мають кращий огляд, інші - зручніші для сну чи пересування.

Близькість до дверей. Це може бути зручно, але має свої мінуси – особливо взимку.

Неможливо назвати однозначно найкращі місця - адже все залежить від моделі автобуса. Навіть нумерація може починатися спереду або ззаду. Тому варто орієнтуватися на схему салону конкретного рейсу перед бронюванням.

Найбезпечніші й найризикованіші місця в автобусі

Хоч аварії з автобусами трапляються нечасто, варто подбати про власну безпеку заздалегідь. За статистикою, деякі місця вважаються більш небезпечними:

Перший ряд, праворуч біля проходу: найбільш вразливі при лобовому зіткненні.

найбільш вразливі при лобовому зіткненні. Останній ряд: пасажири ризикують при зіткненні ззаду або різких гальмуваннях.

пасажири ризикують при зіткненні ззаду або різких гальмуваннях. Місця зліва: ця сторона найближча до зустрічного потоку автомобілів.

Натомість безпечнішими вважаються такі місця:

Посередині автобуса біля проходу: зменшують ризик ударів і легше евакуюватися.

зменшують ризик ударів і легше евакуюватися. Місця за водієм: саме в цій частині автобусу ймовірність пошкодження найменша.

Хоча жодне місце не гарантує абсолютного захисту, краще заздалегідь подумати про свою безпеку.

Усі місця в автобусі відрізняються по рівню комфорту та безпеки (фото: Freepik.com)

Що ще враховувати: двері, задній ряд та другий поверх

Місця біля дверей мають свої нюанси. Вони не надто зручні в холодну пору:

Взимку сюди потрапляє холодне повітря, що викликає дискомфорт.

Крісла тут не розкладаються, тож подрімати складно.

Зате можна швидко вийти з автобуса, не чекаючи, поки всі інші зберуть речі.

Задній ряд - ще одне неоднозначне рішення:

Крісла не відкидаються, тому важко розслабитися.

Трясе найбільше, не кожен витримає таку поїздку.

Також із задніх рядів гірше видно екран чи гіда, особливо якщо в автобусі лише один монітор.

У двоповерхових автобусах слід враховувати різницю між поверхами. На першому - доступ до туалету та води, але менше огляду. На другому - краєвиди чудові, але менше простору, і треба підійматися сходами.