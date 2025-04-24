"Место счастья": где лучше всего сесть в автобусе для долгой поездки

Кому какое место подходит

У каждого пассажира - свои предпочтения. Кому-то удобно сидеть у окна, другие ищут только первый ряд, а некоторые предпочитают последний. Но существуют общие факторы, которые стоит учитывать всем:

Безопасность. Важно выбирать место, которое обеспечит максимальную защиту в случае аварийной ситуации.

Расположение в салоне. Одни места имеют лучший обзор, другие - удобнее для сна или передвижения.

Близость к двери. Это может быть удобно, но имеет свои минусы - особенно зимой.

Невозможно назвать однозначно лучшие места - ведь все зависит от модели автобуса. Даже нумерация может начинаться спереди или сзади. Поэтому стоит ориентироваться на схему салона конкретного рейса перед бронированием.

Самые безопасные и самые рискованные места в автобусе

Хотя аварии с автобусами случаются нечасто, стоит позаботиться о собственной безопасности заранее. По статистике, некоторые места считаются более опасными:

Первый ряд, справа возле прохода: наиболее уязвимы при лобовом столкновении.

наиболее уязвимы при лобовом столкновении. Последний ряд: пассажиры рискуют при столкновении сзади или резких торможениях.

пассажиры рискуют при столкновении сзади или резких торможениях. Места слева: эта сторона ближе всего к встречному потоку автомобилей.

Зато более безопасными считаются такие места:

Посередине автобуса у прохода: уменьшают риск ударов и легче эвакуироваться.

уменьшают риск ударов и легче эвакуироваться. Места за водителем: именно в этой части автобуса вероятность повреждения наименьшая.

Хотя ни одно место не гарантирует абсолютной защиты, лучше заранее подумать о своей безопасности.

Все места в автобусе отличаются по уровню комфорта и безопасности (фото: Freepik.com)

Что еще учитывать: двери, задний ряд и второй этаж

Места у дверей имеют свои нюансы. Они не слишком удобны в холодное время:

Зимой сюда попадает холодный воздух, что вызывает дискомфорт.

Кресла здесь не раскладываются, поэтому вздремнуть сложно.

Зато можно быстро выйти из автобуса, не дожидаясь, пока все остальные соберут вещи.

Задний ряд - еще одно неоднозначное решение:

Кресла не откидываются, поэтому трудно расслабиться.

Трясет больше всего, не каждый выдержит такую поездку.

Также с задних рядов хуже видно экран или гида, особенно если в автобусе только один монитор.

В двухэтажных автобусах следует учитывать разницу между этажами. На первом - доступ к туалету и воде, но меньше обзора. На втором - виды замечательные, но меньше пространства, и надо подниматься по лестнице.