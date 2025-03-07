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"Місто наречених": Саша Чемеров випустив щемливу пісню про любов і втрату

Саша Чемеров (фото: прес-служба С. Ч.)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий український музикант Саша Чемеров презентував зворушливу композицію "Місто наречених" - пісню, що стала присвятою жінкам, які втратили своїх коханих у війні, розв'язаній Росією проти України. Цей трек пронизаний болем, незламною любов'ю та надією.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис артиста в його Instagram.

"Місто наречених" - це голос душ тих, хто залишився чекати. Тема надзвичайно чутлива й важка, її часто намагаються оминути, адже біль втрати неможливо виміряти словами. Чемеров порівнює цей досвід з актом, у якому неможливо не поранитися - "це як обіймати грудку гострих лез".

“Невимовний біль, який майже неможливо обернути в слова, величезна відповідальність, акт в якому ти не зможеш не поранитися… Це як обіймати грудку гострих лез…" - коментує артист.

Однак крізь темряву смутку пісня несе важливе послання - надію на життя. 

"Я хочу дати надію на життя, закарбувати в памʼяті вічну любов, частка якої має продовження в нащадках та спадщині цінностей та сенсів", - поділився музикант. 

Він також привітав усіх жінок із весною, особливо тих, хто залишився без своїх Прометеїв, наголошуючи на тому, що любов є вічною, а пам’ять про героїв ніколи не зітреться.

Пісня "Місто Наречених" уже доступна на всіх музичних платформах та має всі шанси стати знаковою роботою у творчості Чемерова. 

Це не просто музика - це болючий і водночас світлий маніфест незламного духу українських жінок та вічної любові, що не знає меж.

Текст пісні "Місто наречених":

"Босими ногами бігла по стерні,
Так хотіла відірватись від землі,
Полетіти в небо, щоб зустрітись з ним,
Як тоді - усміхненим і молодим.
Крила втомлені тебе тягнули вниз,
Вишита сорочка змокла вся від сліз,
Янголи тобі кричали з висоти:
"Зачекай ще не лети".

Приспів:

Від вітрів шалених
В місті наречених
Всі хати без вікон і дверей. 
Ні, не плач, не треба,

Розійдеться небо -
Поверне вогонь твій Прометей,
Люби його, навічно він живий. 

Його душу там оберігає Бог,
Твоє серце буде битися за двох,
В честь його троянди білі посади,
Й квітками любові зацвітуть сади.
Скоро вже весна спаде з лелечих крил,
Зникне біль та сум твій аж за небосхил,

Янголи тобі співають з висоти:
"Зачекай ще не лети"

Приспів".

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