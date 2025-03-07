"Місто наречених": Саша Чемеров випустив щемливу пісню про любов і втрату

Відомий український музикант Саша Чемеров презентував зворушливу композицію "Місто наречених" - пісню, що стала присвятою жінкам, які втратили своїх коханих у війні, розв'язаній Росією проти України. Цей трек пронизаний болем, незламною любов'ю та надією.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис артиста в його Instagram.
"Місто наречених" - це голос душ тих, хто залишився чекати. Тема надзвичайно чутлива й важка, її часто намагаються оминути, адже біль втрати неможливо виміряти словами. Чемеров порівнює цей досвід з актом, у якому неможливо не поранитися - "це як обіймати грудку гострих лез".
“Невимовний біль, який майже неможливо обернути в слова, величезна відповідальність, акт в якому ти не зможеш не поранитися… Це як обіймати грудку гострих лез…" - коментує артист.
Однак крізь темряву смутку пісня несе важливе послання - надію на життя.
"Я хочу дати надію на життя, закарбувати в памʼяті вічну любов, частка якої має продовження в нащадках та спадщині цінностей та сенсів", - поділився музикант.
Він також привітав усіх жінок із весною, особливо тих, хто залишився без своїх Прометеїв, наголошуючи на тому, що любов є вічною, а пам’ять про героїв ніколи не зітреться.
Пісня "Місто Наречених" уже доступна на всіх музичних платформах та має всі шанси стати знаковою роботою у творчості Чемерова.
Це не просто музика - це болючий і водночас світлий маніфест незламного духу українських жінок та вічної любові, що не знає меж.
Текст пісні "Місто наречених":
"Босими ногами бігла по стерні,
Так хотіла відірватись від землі,
Полетіти в небо, щоб зустрітись з ним,
Як тоді - усміхненим і молодим.
Крила втомлені тебе тягнули вниз,
Вишита сорочка змокла вся від сліз,
Янголи тобі кричали з висоти:
"Зачекай ще не лети".
Приспів:
Від вітрів шалених
В місті наречених
Всі хати без вікон і дверей.
Ні, не плач, не треба,
Розійдеться небо -
Поверне вогонь твій Прометей,
Люби його, навічно він живий.
Його душу там оберігає Бог,
Твоє серце буде битися за двох,
В честь його троянди білі посади,
Й квітками любові зацвітуть сади.
Скоро вже весна спаде з лелечих крил,
Зникне біль та сум твій аж за небосхил,
Янголи тобі співають з висоти:
"Зачекай ще не лети"
Приспів".
Вас може зацікавити
Надя Дорофєєва запалила у новому кліпі в незвичайному образі
Jerry Heil у дуеті з MONATIK випустила трек про кохання.