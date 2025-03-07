"Місто наречених": Саша Чемеров випустив щемливу пісню про любов і втрату

"Місто наречених" - це голос душ тих, хто залишився чекати. Тема надзвичайно чутлива й важка, її часто намагаються оминути, адже біль втрати неможливо виміряти словами. Чемеров порівнює цей досвід з актом, у якому неможливо не поранитися - "це як обіймати грудку гострих лез".

“Невимовний біль, який майже неможливо обернути в слова, величезна відповідальність, акт в якому ти не зможеш не поранитися… Це як обіймати грудку гострих лез…" - коментує артист.

Однак крізь темряву смутку пісня несе важливе послання - надію на життя.

"Я хочу дати надію на життя, закарбувати в памʼяті вічну любов, частка якої має продовження в нащадках та спадщині цінностей та сенсів", - поділився музикант.

Він також привітав усіх жінок із весною, особливо тих, хто залишився без своїх Прометеїв, наголошуючи на тому, що любов є вічною, а пам’ять про героїв ніколи не зітреться.

Пісня "Місто Наречених" уже доступна на всіх музичних платформах та має всі шанси стати знаковою роботою у творчості Чемерова.

Це не просто музика - це болючий і водночас світлий маніфест незламного духу українських жінок та вічної любові, що не знає меж.

Текст пісні "Місто наречених":

"Босими ногами бігла по стерні,

Так хотіла відірватись від землі,

Полетіти в небо, щоб зустрітись з ним,

Як тоді - усміхненим і молодим.

Крила втомлені тебе тягнули вниз,

Вишита сорочка змокла вся від сліз,

Янголи тобі кричали з висоти:

"Зачекай ще не лети".

Приспів:

Від вітрів шалених

В місті наречених

Всі хати без вікон і дверей.

Ні, не плач, не треба,

Розійдеться небо -

Поверне вогонь твій Прометей,

Люби його, навічно він живий.

Його душу там оберігає Бог,

Твоє серце буде битися за двох,

В честь його троянди білі посади,

Й квітками любові зацвітуть сади.

Скоро вже весна спаде з лелечих крил,

Зникне біль та сум твій аж за небосхил,

Янголи тобі співають з висоти:

"Зачекай ще не лети"

Приспів".

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