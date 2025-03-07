"Місто наречених": Саша Чемеров выпустил трогательную песню о любви и потере

Известный украинский музыкант Саша Чемеров представил трогательную композицию "Місто наречених" - песню, которая стала посвящением женщинам, потерявшим своих любимых в войне, развязанной Россией против Украины. Этот трек пронизан болью, несокрушимой любовью и надеждой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост артиста в его Instagram.
"Місто наречених" - это голос душ тех, кто остался ждать. Тема чрезвычайно чувствительная и тяжелая, ее часто пытаются обойти, ведь боль потери невозможно измерить словами. Чемеров сравнивает этот опыт с актом, в котором невозможно не пораниться - "это как обнимать комок острых лезвий".
"Невыразимая боль, которую почти невозможно обернуть в слова, огромная ответственность, акт в котором ты не сможешь не пораниться... Это как обнимать комок острых лезвий..." - комментирует артист.
Однако сквозь темноту грусти песня несет важное послание - надежду на жизнь.
"Я хочу дать надежду на жизнь, запечатлеть в памяти вечную любовь, часть которой имеет продолжение в потомках и наследии ценностей и смыслов", - поделился музыкант.
Он также поздравил всех женщин с весной, особенно тех, кто остался без своих Прометеев, подчеркивая, что любовь вечна, а память о героях никогда не сотрется.
Песня "Місто наречених" уже доступна на всех музыкальных платформах и имеет все шансы стать знаковой работой в творчестве Чемерова.
Это не просто музыка - это болезненный и одновременно светлый манифест несокрушимого духа украинских женщин и вечной любви, которая не знает границ.
Текст песни "Місто наречених":
"Босими ногами бігла по стерні,
Так хотіла відірватись від землі,
Полетіти в небо, щоб зустрітись з ним,
Як тоді - усміхненим і молодим.
Крила втомлені тебе тягнули вниз,
Вишита сорочка змокла вся від сліз,
Янголи тобі кричали з висоти:
"Зачекай ще не лети".
Припев:
Від вітрів шалених
В місті наречених
Всі хати без вікон і дверей.
Ні, не плач, не треба,
Розійдеться небо -
Поверне вогонь твій Прометей,
Люби його, навічно він живий.
Його душу там оберігає Бог,
Твоє серце буде битися за двох,
В честь його троянди білі посади,
Й квітками любові зацвітуть сади.
Скоро вже весна спаде з лелечих крил,
Зникне біль та сум твій аж за небосхил,
Янголи тобі співають з висоти:
"Зачекай ще не лети"
Припев".
Вас может заинтересовать