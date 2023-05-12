Місто, якого немає. Українські фотографи показали знімки знищеної Мар'їнки

На кадрах можна побачити результат масованих бомбардувань міста за понад рік війни. За це час росіяни з різної зброї знищили місто.

"Місто, якого більше не існує. Рік тому це було маленьке затишне місто. Працювали школи, магазини, лікарні. В людей було життя. Те, що ви бачите на цих фото і відео - відбулось за минулий і цей рік. Ось так Марʼїнка виглядає сьогодні", - написали фотографи.

Нові фото зі знищеної вщент Мар'їнки (instagram.com/libkos)

Зокрема, вчора, 11 травня, фотографи відвідали околиці Марʼїнки разом з аеророзвідниками. Вони зазначили, що довелося добиратись вночі, оскільки всі дороги постійно масово прострілюються.

"Те, що ми побачили - місцями гірше за документальні кадри зруйнованих міст часів Другої Світової, що нам доводилось бачити. Жорстокі бої тривають тут щодня, щогодини. Безкінечні спроби окупантів штурмувати та захопити те, чого вже більше не існує, що зруйновано до будівельного сміття", - йдеться у повідомленні.

Нові фото зі знищеної вщент Мар'їнки (instagram.com/libkos)