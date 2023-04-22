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РФ кинула під Мар'їнку нові "штурмові підрозділи" замість десантників, - Сили оборони

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Мар'їнка, Субота 22 квітня 2023 13:19
РФ кинула під Мар'їнку нові "штурмові підрозділи" замість десантників, - Сили оборони Фото: РФ кинула під Мар'їнку нові "штурмові підрозділи" замість десантників (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російське командування перекинула для боїв під Мар’їнку Донецької області так звані "штурмові підрозділи Z"'. Вони були звезені туди замість десантників, яких забрали на відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"На сьогодні почали за принципом ПВК "Вагнера" набирати до штурмових підрозділів просто людей з кримінальним минулим. Існує окремий статут для цих підрозділів, який чітко визначає, що поранених з поля бою не евакуюють. Чому? Для того, щоб не відволікати від штурмових дій особовий склад, який не пошкоджений", - розповів Дмитрашківський.

За його словами згідно з отриманими ворожими документами, на підготовку цих "штурмових підрозділів" російське командування виділяє максимум 2 тижні.

"До нас потрапили деякі документи, а саме: "Положення про штурмові роти Z" 8-ї загальної військової армії РФ. Там чітко зазначено, що на підготовку даних підрозділів виділяється всього 10-15 днів", - каже Дмитрашківський.

Він зауважив, що це занадто мало, щоб підготувати якісно для формування колективу, який буде працювати злагоджено.

"Але в Росії зрозуміло, що навіть не ведуть облік людей, які загинули у цих підрозділах", - додав Дмитрашківський.

Передісторія

Нещодавно ми писали, що Росія застосовує на окупованих територіях так звані "штурмові підрозділи Z", які укомплектовані людьми з кримінальним минулим.

Додамо, за даними аналітиків ISW, через значні проблеми у росіян із боями у містах, тож вони будуть намагатися вирішити це питання шляхом створення так званих загонів "Шторм Z".

Однак, як пояснювали РБК-Україна експерти, такий крок вчергове доводить, що великі проблеми з бойовими діями в містах і така нова тактика навряд чи допоможе ворогу. Детальніше про ці "штурмові підрозділи" росіян - читайте за посиланням.

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