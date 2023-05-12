Город, которого нет. Украинские фотографы показали снимки уничтоженной Марьинки

На кадрах можно увидеть результат массированных бомбардировок города за год войны. За это время россияне из разного оружия уничтожили город.

"Город, которого больше не существует. Год назад это был маленький уютный город. Работали школы, магазины, больницы. У людей была жизнь. То, что вы видите на этих фото и видео - произошло за прошлый и этот год. Вот так Марьинка выглядит сегодня", - написали фотографы.

Новые фото из уничтоженной Марьинки (instagram.com/libkos)

В частности, вчера, 11 мая, фотографы посетили окрестности Марьинки вместе с аэроразведчиками. Они отметили, что пришлось добираться ночью, потому что все дороги постоянно массово простреливаются.

"То, что мы увидели - местами хуже документальных кадров разрушенных городов времен Второй Мировой, что нам приходилось видеть. Жестокие бои продолжаются здесь ежедневно, каждый час. Бесконечные попытки оккупантов штурмовать и захватить то, чего уже больше не существует, что разрушено до строительного мусора", - говорится в сообщении.

Новые фото из уничтоженной Марьинки (instagram.com/libkos)