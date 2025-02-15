Містичні події або вигадка людей? Звідки пішли прикмети про чорну кішку, розбите дзеркало та сіль

Чому ми віримо в прикмети?

Попри нашу віру в науку та логіку, забобони все ще грають важливу роль у нашому житті.

Згідно з дослідженням, проведеним Ifop, майже 60% французів визнають себе забобонними, а 20% вірять у привидів. В Італії 26% населення вірять у диявола, а в США цей показник сягає 60%, за даними Gallup.

Забобони, за словами науковців, можуть бути формою захисту, даючи нам ілюзію контролю над непередбачуваними подіями. Вони допомагають нам почуватися безпечніше, встановлюючи причинно-наслідкові зв'язки та роблячи світ менш страшним.

Звідки пішли найпопулярніші примети

Число 13

Число 13 має суперечливе значення. Для деяких це число удачі, для інших - нещастя. Трискайдекафобія - а саме так називається страх перед числом 13, має глибокі історичні корені. У християнській культурі 13 асоціюється з Таємною вечерею та зрадою Юди.

Сьогодні ми бачимо сліди цього забобону всюди: відсутність 13-го поверху в будинках, виходу 13 в аеропортах та номерів кімнат у готелях.

Число "13" розглядають як джерело дисбалансу, оскільки воно йде після 12, яке символізує реалізацію: 12 місяців, 12 сузір'їв, день складається з 12 годин, ніч - так само. Тому вважається, що 13 - це символ фатального спаду у бік хаосу.

Чорна кішка

Чорні кішки не мають нічого зловісного, але в середньовіччі їх асоціювали з відьмами. Це призвело до масового винищення чорних кішок, що, за іронією долі, сприяло поширенню чуми через зростання популяції щурів. Відтоді й вважається, що чорні кішки нібито приносять нещастя.

В різних культурах існують різні повір'я про чорних кішок. В Британії, якщо чорна кішка наближається, це добра ознака, але якщо йде геть - погана. В Німеччині все навпаки: погана прикмета, якщо кішка переходить дорогу праворуч наліво, і добра - якщо зліва направо. А у Шотландії кажуть, що якщо ганком пройде чорній кіт, господар будинку процвітатиме.

Давні єгиптяни, які здавна поважали кішок, шанували чорних особливим чином, оскільки цей колір шерсті у них був пов'язаний з кольором мулу, який відклавшись під час розливів Нилу, робив ґрунт родючим.

Розбите дзеркало

Дзеркала завжди асоціювалися з надприродним. Оскільки саме дзеркало відображає наш образ навпаки й здається, що воно здатне показати справжню сутність людини, її душу або навіть - відкриває портал в інше вимірювання.

Розбите дзеркало вважається поганою прикметою, оскільки воно може "ув'язнити" дух померлої людини. Римляни вірили, що душа і тіло відроджуються кожні сім років, тому розбите дзеркало приносить нещастя на такий же термін.

Найпростіше пояснення прикмети про розбите дзеркало: якщо чиєсь зображення знищено, то може постраждати й фізична людина.

У Європі поширена прикмета, згідно з якою під час поминок дух померлої людини залишається ув'язненим у склі дзеркала. Розбивання дзеркала призведе до звільнення духу. Саме тому є звичай завішувати дзеркала у будинку після смерті людини.

Ну а ще - дзеркала колись були дуже дорогими, тому їх берегли, щоб уникнути фінансових втрат. Встановити нове замість розбитого було неймовірно дорого і це могли дозволити собі тільки заможні люди.

Розсипана сіль

Хто розсипе сіль - отримає сім років негараздів. Але чому саме сіль та чому аж сім років? Сіль була цінним товаром, і її втрата вважалася поганою прикметою. Щоб уникнути нещастя, потрібно було підібрати три щіпки солі та кинути собі через ліве плече.

Пройти під сходами

Сходи можуть нагадувати хрест, на якому був розіп'ятий Ісус, або шибеницю. Проходження під сходами вважається невдалим, оскільки це може викликати неприємні асоціації, оскільки хрест з одного боку вказує на воскресіння, з іншого - викликає страждання та смерть.

Є інше пояснення: теорія геометрично-сакральної природи полягає у тому, що сходи, притулені до стіни, утворюють трикутник, символ Святої Трійці (Отця, Сина та Святого Духа), і тому проходити під цим трикутником вважалося блюзнірським вчинком.