Мистические события или выдумка людей? Откуда пошли приметы о черной кошке, разбитом зеркале и соли

Почему мы верим в приметы?

Несмотря на нашу веру в науку и логику, суеверия все еще играют важную роль в нашей жизни.

Согласно исследованию, проведенному Ifop, почти 60% французов признают себя суеверными, а 20% верят в призраков. В Италии 26% населения верят в дьявола, а в США этот показатель достигает 60%, по данным Gallup.

Суеверия, по словам ученых, могут быть формой защиты, давая нам иллюзию контроля над непредсказуемыми событиями. Они помогают нам чувствовать себя безопаснее, устанавливая причинно-следственные связи и делая мир менее страшным.

Откуда пошли самые популярные приметы

Число 13

Число 13 имеет противоречивое значение. Для некоторых это число удачи, для других - несчастья. Трискайдекафобия - а именно так называется страх перед числом 13, имеет глубокие исторические корни. В христианской культуре 13 ассоциируется с Тайной вечерей и предательством Иуды.

Сегодня мы видим следы этого суеверия повсюду: отсутствие 13-го этажа в домах, выхода 13 в аэропортах и номеров комнат в отелях.

Число "13" рассматривают как источник дисбаланса, поскольку оно идет после 12, которое символизирует реализацию: 12 месяцев, 12 созвездий, день состоит из 12 часов, ночь - так же. Поэтому считается, что 13 - это символ фатального спада в сторону хаоса.

Черная кошка

Черные кошки не имеют ничего зловещего, но в средневековье их ассоциировали с ведьмами. Это привело к массовому истреблению черных кошек, что, по иронии судьбы, способствовало распространению чумы из-за роста популяции крыс. С тех пор и считается, что черные кошки якобы приносят несчастье.

В разных культурах существуют разные поверья о черных кошках. В Британии, если черная кошка приближается, это хороший признак, но если уходит - плохой. В Германии все наоборот: плохая примета, если кошка переходит дорогу справа налево, и хорошая - если слева направо. А в Шотландии говорят, что если по крыльцу пройдет черный кот, хозяин дома будет процветать.

Древние египтяне, издавна уважавшие кошек, почитали черных особым образом, поскольку этот цвет шерсти у них был связан с цветом ила, который отложившись во время разливов Нила, делал почву плодородной.

Разбитое зеркало

Зеркала всегда ассоциировались со сверхъестественным. Поскольку именно зеркало отражает наш образ наоборот и кажется, что оно способно показать истинную сущность человека, его душу или даже - открывает портал в другое измерение.

Разбитое зеркало считается плохой приметой, поскольку оно может "заточить" дух умершего человека. Римляне верили, что душа и тело возрождаются каждые семь лет, поэтому разбитое зеркало приносит несчастье на такой же срок.

Самое простое объяснение приметы о разбитом зеркале: если чье-то изображение уничтожено, то может пострадать и физический человек.

В Европе распространена примета, согласно которой во время поминок дух умершего человека остается заключенным в стекле зеркала. Разбивание зеркала приведет к освобождению духа. Именно поэтому есть обычай завешивать зеркала в доме после смерти человека.

Ну а еще - зеркала когда-то были очень дорогими, поэтому их берегли, чтобы избежать финансовых потерь. Установить новое вместо разбитого было невероятно дорого и это могли позволить себе только состоятельные люди.

Рассыпанная соль

Кто рассыплет соль - получит семь лет невзгод. Но почему именно соль и почему семь лет? Соль была ценным товаром, и ее потеря считалась плохой приметой. Чтобы избежать несчастья, нужно было подобрать три щепотки соли и бросить себе через левое плечо.

Пройти под лестницей

Лестница может напоминать крест, на котором был распят Иисус, или виселицу. Прохождение под лестницей считается неудачным, поскольку это может вызвать неприятные ассоциации, поскольку крест с одной стороны указывает на воскресение, с другой - вызывает страдания и смерть.

Есть другое объяснение: теория геометрически-сакральной природы заключается в том, что лестница, прислоненная к стене, образует треугольник, символ Святой Троицы (Отца, Сына и Святого Духа), и поэтому проходить под этим треугольником считалось кощунственным поступком.