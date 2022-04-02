Мистер Страйк стал настоящим ангелом-спасителем для животных под Киевом: что о нем известно

Алексей Суровцев во время войны взял на себе невероятную и очень ответственную функцию. Он вывозит из разбомбленных домов и районов домашних животных, а потом возвращает их владельцам.

"Алексей Суровцев перелистывает страницы в блокноте, сверяет с номером на следующей пищащей и мяукающей переноске с очередным спасенным котиком, и набирает его. Сейчас кто-то в почти безопасном Киеве узнает, что их питомец жив и скоро будет у них", - пишет Лойко.

До войны Суровцев был киноактером и даже стриптизером. Родился в Днепре, окончил факультет физического воспитания в Днепропетровском национальном университете имени О. Гончара. В кино играл следователей и полицейских. В сериале "След" сыграл главную роль.

Фото: facebook.com/mister.strike

А теперь он в бронежилете и каске мотается на миниатюрном Smart по всей столице и области, по разгромленному Ирпеню, и смертельно рискуя жизнью, спасает кошек, собак, кроликов, хомяков и других домашних животных. Которых в спешке эвакуации оставили в домах и квартирах.

"Люди связываются с ним по Инстаграму и телефону, приезжают к нему, дают ключи и просят спасти их любимцев. В некоторых случаях даже ключей нет, и они разрешают ему взламывать их двери. У него самого квартира в многоэтажном доме на окраине Ирпеня. Дом новый, но уже получил "боевое крещение", пять огромных проломов в стенах квартир на разных этажах от мин и снарядов. В доме нет света, воды, тепла. Около двухсот жителей, тех что не успели уехать в первые дни войны, прятались в темном и холодном подвале много дней и ночей, пока почти все так или иначе не эвакуировались", - рассказал Лойко.

Фото: facebook.com/mister.strike

Алексей добирается до Романовки на машине друга, потом пешком идет через реку по доскам, вместе с переносками. На мосту его встречает друг из Ирпеня и везет его до "базы". Там Он пересаживается в свой Smart и объезжает все указанные адреса.

"Я люблю домашних животных. О людях на этой войне хоть кто-то может позаботиться, кроме них самих. А кошечки и собачки сами ничего не могут сделать, особенно, когда заперты в домах и квартирах. Вот я и решил их спасать", - объяснил Суровцев.

С 8 марта ему удалось спасти более 150 животных. Не дождался встречи с хозяевами только один несчастный кролик.

Пару дней назад Суровцев подобрал на улице огромного и грязного самоеда. Тот сам почувствовал доброго человека, подошел к нему и уселся в машину. Сейчас он в базе и его хозяев ищут.

Фото: facebook.com/mister.strike

Как отметил Сергей Лойко, спасает животных Мистер Страйк (или как он сам себя называет - Бородатая Котомамуля) абсолютно бесплатно.

"Все, кто ко мне обращаются, теперь знают, что после войны я собираюсь открыть приют для питомцев, которые остались сиротами на этой войне. И люди жертвуют, сколько могут и хотят", - добавил Суровцев.

На его странице можно найти реквизиты для помощи, а также выяснить судьбу спасенных животных или попросить о помощи.