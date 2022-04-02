Містер Страйк став справжнім ангелом-рятівником для тварин під Києвом: що про нього відомо

Олексій Суровцев під час війни взяв на собі неймовірну і дуже відповідальну функцію. Він вивозить з розбомблених будинків і районів домашніх тварин, а потім повертає їх власникам.

"Олексій Суровцев перегортає сторінки в блокноті, звіряє з номером на наступній переносці з черговим врятованим котиком, і набирає його. Зараз хтось у майже безпечному Києві дізнається, що їх вихованець живий і скоро буде у них", - пише Лойко.

До війни Суровцев був кіноактором і навіть стриптизером. Народився в Дніпрі, закінчив факультет фізичного виховання в Дніпропетровському національному університеті імені О.Гончара. У кіно грав слідчих і поліцейських. У серіалі "Слід" зіграв головну роль.

Фото: facebook.com/mister.strike

А тепер він в бронежилеті та касці мотається на мініатюрному Smart по всій столиці та області, по розгромленому Ірпеню, і смертельно ризикуючи життям, рятує кішок, собак, кроликів, хом'яків та інших домашніх тварин. Яких в поспіху евакуації залишили в будинках і квартирах.

"Люди зв'язуються з ним по Instagram і телефону, приїжджають до нього, дають ключі та просять врятувати їх улюбленців. У деяких випадках навіть ключів немає, і вони дозволяють йому зламувати їх двері. У нього самого квартира в багатоповерховому будинку на околиці Ірпеня. Будинок новий, але вже отримав "бойове хрещення", п'ять величезних проломів у стінах квартир на різних поверхах від мін і снарядів. У будинку немає світла, води, тепла. Близько двохсот жителів, тих що не встигли виїхати в перші дні війни, ховалися в темному і холодному підвалі багато днів і ночей, поки майже всі так чи інакше не евакуювалися", - розповів Лойко.

Фото: facebook.com/mister.strike

Олексій добирається до Романівки на машині друга, потім пішки йде через річку по дошках, разом з переносками. На мосту його зустрічає друг з Ірпеня і везе його до "бази". Там він пересідає у свій Smart і об'їжджає всі зазначені адреси.

"Я люблю домашніх тварин. Про людей на цій війні хоч хтось може подбати, крім них самих. А кішечки та собачки самі нічого не можуть зробити, особливо, коли замкнені в будинках і квартирах. Ось я і вирішив їх рятувати", - пояснив Суровцев.

З 8 березня йому вдалося врятувати понад 150 тварин. Не дочекався зустрічі з господарями тільки один нещасний кролик.

Пару днів тому Суровцев підібрав на вулиці величезного і брудного самоїда. Той сам відчув добру людину, підійшов до нього і сів в машину. Зараз він у базі і його господарів шукають.

Фото: facebook.com/mister.strike

Як зазначив Сергій Лойко, рятує тварин Містер Страйк (або як він сам себе називає - Бородата Котомамуля) абсолютно безкоштовно.

"Всі, хто до мене звертаються, тепер знають, що після війни я збираюся відкрити притулок для вихованців, які залишилися сиротами на цій війні. І люди жертвують, скільки можуть і хочуть", - додав Суровцев.

На його сторінці можна знайти реквізити для допомоги, а також з'ясувати долю врятованих тварин або попросити про допомогу.