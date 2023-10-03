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"Міста та їхні герої": про що розкаже нова українська драма воєнного часу

Чому варто сходити на фільм "Міста та їхні герої" (фото: facebook.com/Cities.And.Their.Heroes)
Автор: Юлія Любченко

Нові часи для нашої країни змушують всіх нас змінювати фокус уваги. Особливо це стосується культури, адже, наприклад, кіно може передавати важливі меседжі світові і показувати дійсність наших днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про новий фільм, який демонструє історію 6 зруйнованих міст.

При підготовці матеріалу були використані джерела: Faceebok "Міста та їхні герої"

Про що розкаже фільм 

Для цього проєкту в шести містах України - Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові - режисери обирали свого героя для документального фільму про кожне героїчне місто.

У фільмі режисери намагалися передати відчуття того, що ніхто з нас не один - ми нація, ми українці, кожен із нас робить свою справу на користь країні та заради того, щоб вижити і врятувати найближчих людей. 

Кадр з допрем'єрного показу (фото: facebook.com/Cities.And.Their.Heroes)

Герої міст та їхні імена 

Героїнею з Харкова стала Олена Озерова, акторка Театру Ляльок, який з початку  повномасштабного вторгнення перетворився на гуманітарний центр.

Героєм з Чернігова став приватний охоронець Артем Ракітін, який під час облоги вивіз із міста понад 26 000 людей.

 Історію Охтирки розповідає Павло Ігнатченко - звукорежисер, який перетворив свою студію на пошивочний цех з виробництва військових аптечок.

У Миколаєві своєю історією ділиться підприємець-пивовар Дмитро Волощенко - оскільки він є одним з найвідоміших волонтерів у місті.

Міський голова Баштанки Олександр Береговий у фільмі розповідає про те, як 100 баштанців змінили хід бойових подій війни на південному напрямку.

А от актор і ведучий Геннадій Попенко, який із сім’єю пережив окупацію, а потім став бійцем тероборони та активним учасником життя громади - розповідає історію Іванкова. 

Коли прем’єра і чому кожен має подивитися цей фільм 

Прем’єра фільму "Міста та їхні герої" відбудеться вже 5 жовтня в усіх кінотеатрах. Цю драму нових воєнних часів варто подивитися кожному, оскільки це наша історія, це наші герої, які виживали в окупованих містах так, як могли і допомагали іншим. 

Це про людяність, про жагу до свободи, про любов до рідної країни та до народу. А також кошти від продажу квитків будуть передані фонду Тати Кеплер "Птахи" на відновлення пошкоджених будинків у Херсонській області.

 

Раніше ми розповідали про фільм про Донбас, що змінює свідомість.

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