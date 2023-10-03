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"Міста та їхні герої": о чем расскажет новая украинская драма военного времени

Почему стоит сходить на фильм "Міста та їхні герої" (фото: facebook.com/Cities.And.Their.Heroes)
Автор: Юлия Любченко

Новое время для нашей страны заставляют всех нас менять фокус внимания. Особенно, это касается культуры, ведь, например, кино может передавать важные мировые месседжи и показывать действительность наших дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о новом фильме, демонстрирующем историю 6 разрушенных городов.

При подготовке материала были использованы источники: Faceebok "Міста та їхні герої".

О чем расскажет фильм

Для этого проекта в шести городах Украины - Харькове, Николаеве, Чернигове, Ахтырке, Баштанке и Иванкове - режиссеры выбирали своего героя для документального фильма о каждом героическом городе.

В фильме режиссеры пытались передать ощущение того, что никто из нас не один - мы нация, мы украинцы, каждый из нас делает свое дело на пользу страны  ради того, чтобы выжить и спасти самых близких людей.

Кадр по допремьерному показу (фото: facebook.com/Cities.And.Their.Heroes)

Герои городов и их имена

Героиней из Харькова стала Елена Озерова - актриса Театра Кукол, который с начала полномасштабного вторжения превратился в гуманитарный центр.

Героем из Чернигова стал охранник Артем Ракитин, который во время осады вывез из города более 26 000 человек.

Историю Ахтырки рассказывает Павел Игнатченко - звукорежиссер, превративший свою студию в пошивочный цех по производству военных аптечек.

В Николаеве своей историей делится предприниматель-пивовар Дмитрий Волощенко, поскольку он является одним из самых известных волонтеров в городе.

Мэр Баштанки Александр Береговой в фильме рассказывает о том, как 100 бахченцев изменили ход боевых событий войны на южном направлении.

А вот актер и ведущий Геннадий Попенко, с семьей переживший оккупацию, а затем ставший бойцом терробороны и активным участником жизни общества - рассказывает историю Иванкова.

Когда премьера и почему каждый должен посмотреть этот фильм

Премьера фильма "Міста та їхні герої" состоится уже 5 октября во всех кинотеатрах. Эту драму новых военных времен стоит посмотреть каждому, поскольку это наша история, это наши герои, выживавшие в оккупированных городах так, как могли и помогали другим.

Это о человечности, о жажде свободы, о любви к родной стране и к народу. А также средства от продажи билетов будут переданы фонду Таты Кеплер "Птахи" на восстановление поврежденных домов в Херсонской области.

 

Раньше мы рассказывали о меняющем сознание фильме о Донбассе.

А также о 6 мощных исторических фильмах об украинских героях.

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