Миссис Украина 2019: яркие фото победительницы

В Украине выбрали победительницу конкурса Миссис Украина 2019 (Mrs. Ukraine International 2019). Ею стала Алина Поплавская, невестка Михаила Поплавского. Конкурс прошел в Киеве и победительницу финала объявили вечером в среду, 17 апреля.

Алина Поплавская замужем за Александром Поплавским, и они вместе воспитывают сына Егора, которому четыре года. Поплавская по профессии менеджер гостинично-ресторанного бизнеса и кандидат культурологии. На данный момент она управляет ресторанами и признается, что это ее любимое дело.

Алина Поплавская (facebook.com/Алина Поплавская)

"Я не говорю, что радуюсь трудностям, с которыми приходится сталкиваться в ресторанной сфере, но я рада тому, что они есть. Именно когда их преодолеваешь, когда решаешь определенные проблемы, которые вырисовываются в процессе работы – это и есть успех, это приносит удовольствие. С каждым решение поднимаешься на ступеньку выше", - считает Алина Поплавская.

Алина Поплавская (facebook.com/Алина Поплавская)

Алина очень творческий человек – свободное время она проводит с семьей и друзьями, пишет стихи, рисует и обожает путешествовать, так как считает, что именно поездки дают новый жизненный опыт, познание иного мира и человеческих ценностей.

"С детства, как любая девочка, мечтала участвовать в конкурсе красоты. Когда узнала о конкурсе Mrs.Ukraine International поняла, что у девушек появилась возможность раскрывать свою красоту в сочетании с профессиональными качествами. Желание попробовать свои силы, заявить о себе, получить новый опыт, это и стало решающим фактором", - призналась победительница.

Победительница конкурса Миссис Украина 2019 Алина Поплавская (mrsukraineinternational.com.ua)

Теперь Алина Поплавская будет готовится к следующему конкурсу - Миссис Вселенная 2019.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинка впервые примет участие в конкурсе Мисс Вселенная Plus Size.

А также рассказывали о том, что билеты на международный конкурс Евровидение внезапно резко подорожали.