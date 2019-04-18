Місіс Україна 2019: яскраві фото переможниці

В Україні обрали переможницю конкурсу Місіс Україна 2019 (Mrs. Ukraine International 2019). Нею стала Аліна Поплавська, невістка Михайла Поплавського. Конкурс пройшов у Києві та переможницю фіналу оголосили увечері в середу, 17 квітня.

Аліна Поплавська заміжня за Олександром Поплавським, і вони разом виховують сина Єгора, якому чотири роки. Поплавська по професії менеджер готельно-ресторанного бізнесу та кандидат культурології. На даний момент вона управляє ресторанами і зізнається, що це її улюблена справа.

Аліна Поплавська (facebook.com/Аліна Поплавська)

"Я не кажу, що радію труднощам, з якими доводиться стикатися в ресторанній сфері, але я рада тому, що вони є. Саме коли їх долаєш, коли вирішуєш певні проблеми, які вимальовуються в процесі роботи – це і є успіх, це приносить задоволення. З кожним рішення піднімаєшся на сходинку вище", - вважає Аліна Поплавська.

Аліна Поплавська (facebook.com/Аліна Поплавська)

Аліна дуже творча людина – вільний час вона проводить з сім'єю і друзями, пише вірші, малює і обожнює подорожувати, так як вважає, що саме поїздки дають новий життєвий досвід, пізнання іншого світу і людських цінностей.

"З дитинства, як будь-яка дівчинка, мріяла взяти участь у конкурсі краси. Коли дізналася про конкурс Mrs.Ukraine International зрозуміла, що у дівчат з'явилася можливість розкривати свою красу у поєднанні з професійними якостями. Бажання спробувати свої сили, заявити про себе, отримати новий досвід, це і стало вирішальним чинником", - зізналася переможниця.

Переможниця конкурсу " Місіс Україна 2019 Аліна Поплавська (mrsukraineinternational.com.ua)

Тепер Аліна Поплавська буде готуватися до наступного конкурсу - Місіс Всесвіт 2019.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українка вперше візьме участь у конкурсі Міс Всесвіт Plus Size.

А також розповідали про те, що квитки на міжнародний конкурс Євробачення раптово різко подорожчали.