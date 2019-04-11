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Украинка впервые примет участие в конкурсе Мисс Вселенная Plus Size (фото красотки)

Lite » Мода 11.04.2019 - 13:17
Украинка впервые примет участие в конкурсе Мисс Вселенная Plus Size (фото красотки)
Мила Кузнецова (фото: пресс-служба)

Мила Кузнецова полным ходом готовится к конкурсу

20 апреля пройдет мировой конкурс Мисс Вселенная плюс-сайз  на острове Сент-Винсент (Карибское море). На конкурс от Украины поедет Мила Кузнецова –  Miss Ukraine plus size 2019.  

В рамках пятидневной программы украинка будет соревноваться в таких конкурсах как: дефиле в купальниках, дефиле в национальном костюме, вечернем платье, продемонстрирует один из своих талантов. В частности, исполнит танец под латиноамериканские ритмы.

Мила Кузнезова

Мила Кузнецова (фото: пресс-служба) 

По словам модели, она проходит интенсивную подготовку с учителем танцев и при любом удобном случае оттачивает движения, даже на улице в окружении незнакомых ей прохожих.

"Сейчас полным ходом идет подготовка, подбираем платья или шьем, так как найти подходящее на такую фигуру, несмотря на то что сейчас плюс-сайз в моде, не так просто", - делится модель.

 

Плас-сайз модель Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10) 

Конкуренция высокая: два десятка стран будут участвовать в конкурсе, вся ставка на колорит и уникальную внешность модели.

"Сейчас все силы брошены на этот конкурс, аксессуары, костюмы, занятия танцами. Такого плотного графика у меня никогда не было. Каждый день куда-то несусь, пишу, звоню. Поиск билетов, поиск нужных костюмов, примерки. Спасибо инстаграму - имея 400 тысяч подписчиков, люди быстрее идут на контакт. Друзья-знакомые в плюс-сайз сообществе, которых после участия в проекте "МодельXL" на 1+1 стало значительно больше, тоже очень помогают", - рассказывает Мила.

"Во всем мире уже не первый год пышные формы набирают популярность в индустрии моды, за счет этого появились такие конкурсы красоты и хотелось бы, что бы мы показали миру, что Украина богата пышными красотками. Ну и просто хочется поучаствовать, победить чисто для себя, конечно", - смеется Мила.

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