Мисс Украина Вселенная сделала признание о своей победе в конкурсе

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота сделала признание о том, как ей удалось получить титул главной красавицы страны. 26-летняя девушка интервью Сегодня.Lifestyle отметила, что сама не ожидала получить корону.

Сейчас уроженка Запорожья готовится представлять Украину на международном конкурсе красоты, который состоится 8 декабря в Атланте в США.

Девушка уже подготовила платье "Зеленая Украина", которое представит в финале "Мисс Вселенная" на конкурсе национальных костюмов.

Как призналась Суббота, честь представлять нашу страну на Miss Univrse она получила благодаря случаю.

Анастасия Суббота представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" 8 декабря (Фото: facebook.com.anna.filimonova.10)

Ранее она работала моделью в Китае и прожила в Поднебесной шесть лет. Вернулась на родину только пару лет назад, а отправила анкету на участние в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" лишь в последний момент.

"Цвет волос помог мне. Я перекрасилась в рыжий цвет перед началом конкурса. Но после полуфинала решила вернуться к естественному цвету - русому. Однако все равно вернулась в рыжий. Мне очень комфортно в таком цвете", - улыбнулась Суббота.

При этом красавица добавила, что если серьезно, то на конкурсе учитывали при выборе участниц их харизму, манеру общения и энергетику.

"Мне задали вопрос на английском языке и я ответила без проблем, рассказала о себе. Потом и на китайском ответила, немного его знаю из-за того, что 6 лет жила в Китае", - рассказала Анастасия.