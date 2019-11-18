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Скандал с Мисс Украина Вселенная в посольстве США получил продолжение

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 16:49
Скандал с Мисс Украина Вселенная в посольстве США получил продолжение
Мисс Украина Вселенная Анастасия Суббота (фото: facebook.com/anna.filimonova.10)

Мисс Украина Вселенная получила визу в США

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота получила визу в США и представит нашу страну на международном конкурсе красоты, который пройдет 8 декабря в Атланте. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее 26-летней девушке посольство США отказало в визе, несмотря на то, что она была хорошо подготовлена и общалась на английском языке. Сотрудник посольства объяснил отказ тем, что с подобными запросами к ним обращаются очень много украинок.

Мисс Украина Вселенная представит страну на международном конкурсе (видео: YouTube)

Просмотрев на документы Анастасии, в посольстве сказали, что такие документы подавались уже не впервые. Модель попросила проверить всю информацию в интернете, но ей просто дали отказ.

Скандал с Мисс Украина Вселенная в посольстве США получил продолжение

Анастасия Суббота (фото: instagram.com/awwsaturday)

После этого директор организационного комитета "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова попросила помощи у временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.

Скандал с Мисс Украина Вселенная в посольстве США получил продолжение

Анастасия Суббота (фото: instagram.com/awwsaturday)

Филимонова отметила, что у всех участниц конкурса безупречная репутация, и она не понимает, почему Анастасии отказали выдать визу.

Напомним, что Анастасия Суббота рассказала, что предпочитает натуральную красоту. Она также высказала свое отношение к пластическим операциям рассказала, прибегала ли сама к услугам подобного рода.

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