Мисс Украина 2019 сделала признание о пластических операциях

Маргарита Паша призналась, когда собирается обратиться за помощью к хирургам
Мисс Украина 2019, 24-летняя студентка Маргарита Паша, которую хейтеры затравили в социальных сетях и обвинили в том, что у нее была связь с одним из организаторов конкурса, откровенно рассказала, что думает о пластической хирургии. Об этом пишет издание "Сегодня".
Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)
Маргарита Паша посетила мероприятие, на котором награждали премиями лучших специалистов в области пластической хирургии Stella International Beauty Awards. Как она призналась журналистам, посещение данного мероприятия является обязанностью обладательницы титула Мисс Украина. Награждение лучших специалистов пластической хирургии в Украине прошло уже в третий раз.
Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)
Мисс Украина 2019 ответила на вопрос, делала ли она ранее пластические операции и собирается ли она прибегнуть к услугам хирургов в будущем.
"Нет, я не делала пластических операций, и надеюсь, что ближайшие 10 лет, возможно 20, я этого не сделаю. Я уже приступила ко всем своим обязанностям. Поэтому я здесь", - ответила Маргарита Паша.
Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)
Ранее, в интервью для издания Tochka.net, Маргарита Паша заявила, что к пластическим операциям она относится спокойно.
"К пластическим операциям я отношусь спокойно. Я считаю, что, если есть люди, которым нужны пластические операции, то они должны этим воспользоваться. Это хорошо, что сегодня в 21 веке мы имеем такую возможность. А в своей внешности я бы не хотела ничего изменять", - сказала Мисс Украина 2019.