ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міс Україна 2019 зробила зізнання про пластичні операції

STYLERЖиття    18.09.2019 - 22:55
Міс Україна 2019 зробила зізнання про пластичні операції
Маргарита Паша (Фото: fashion-diplomacy.com)

Маргарита Паша зізналася, коли збирається звернутися за допомогою до хірургів

Міс Україна 2019, 24-річна студентка Маргарита Паша, яку хейтери зацькували в соціальних мережах і звинуватили в тому, що у неї був зв'язок з одним з організаторів конкурсу, відверто розповіла, що думає про пластичну хірургію. Про це пише видання "Сьогодні".

Міс Україна 2019 зробила зізнання про пластичні операції

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша відвідала захід, на якому нагороджували преміями кращих фахівців в області пластичної хірургії Stella International Beauty Awards. Як вона зізналася журналістам, відвідування даного заходу є обов'язком володарки титулу Міс Україна. Нагородження кращих фахівців пластичної хірургії в Україні минуло вже в третій раз.

Міс Україна 2019 зробила зізнання про пластичні операції

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Міс Україна 2019 відповіла на питання, чи робила вона раніше пластичні операції і чи збирається вона вдатися до послуг хірургів в майбутньому.

"Ні, я не робила пластичних операцій, і сподіваюся, що найближчі 10 років, можливо 20, я цього не зроблю. Я вже приступила до всіх своїх обов'язків. Тому я тут", - відповіла Маргарита Паша.

Міс Україна 2019 зробила зізнання про пластичні операції

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Раніше, в інтерв'ю для видання Tochka.net, Маргарита Паша заявила, що до пластичних операцій вона ставиться спокійно.

"До пластичних операцій я ставлюся спокійно. Я вважаю, що, якщо є люди, яким потрібні пластичні операції, то вони повинні цим скористатися. Це добре, що сьогодні в 21 столітті ми маємо таку можливість. А в своїй зовнішності я б не хотіла нічого змінювати", - сказала Міс Україна 2019.

Затьмарила всіх: Катя Осадча підкорила образом на Міс Україна 2019 Переможницею Міс Україна 2019 стала 24-річна студентка: гарячі фото красуні
Новини України конкурс красотыМисс Украина
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся