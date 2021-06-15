ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, выращенным из ее и Эллерта крови (фото)

Новина українською →
Вторник 15 июня 2021 18:30
Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, выращенным из ее и Эллерта крови (фото) Коллаж РБК-Украина: Ксения Мишина показала обручальное кольцо с алмазом
Автор: Тетяна Самарук

Актриса и участница "Холостячки" Ксения Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, которое вырастили из ее и Эллерта крови.

Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Зимой пара решила сделать оригинальное украшение и сдала свою кровь для изготовления біокаменю. Фанаты актрисы поинтересовались, на какой стадии реализация идеи. На что знаменитость опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.

Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, выращенным из ее и Эллерта крови (фото)

Фото: кольцо с алмазом (instagram.com/misha.k.ua)

Кроме того, Ксения ответила на еще один вопрос своих подписчиков. Они спросили, не было ли у нее мысли уйти из проекта "Холостячка". Звезда ответила, что хотела это сделать еще на первой вечеринке.

"Был единственный момент на первой вечеринке, после того, как увидела всех претендентов. Потом такой момент был у Саши, где-то в середине проекта. Думал- я его не замечаю! Наивный!",- пояснила Ксения.

Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, выращенным из ее и Эллерта крови (фото)

Фото: Ксения Мишина об отношениях с Александром (instagram.com/misha.k.ua)

Также артистка говорит, что в их с Александром отношениях был сложный период, и они оба многому учатся.

Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, выращенным из ее и Эллерта крови (фото)Фото: Ксения Мишина и Эллерт (instagram.com/misha.k.ua)

Ранее мы сообщали, что ранее Ксения Мишина честно рассказала, почему ушла от отца своего сына Платон.

Также экс-холостячка Мишина и Эллерт умилили нежностью в сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Ксения Мишина
LITE
Праздник 15 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 15 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины