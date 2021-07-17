Мішина порвала з Еллертом: "Холостячка" приголомшила зізнанням
Ксенія Мішина розірвала стосунки зі своїм обранцем, фіналістом реаліті-шоу "Холостячка" Олександром Еллертом, хоча ще недавно пара коментувала чутки про своє розставання і стверджувала зворотне. Зараз українська актриса ошелешила шанувальників чуттєвим зізнанням про закінчення стосунків, і зауважила, що ініціатором стала сама.
Про це Мішина повідомила в емоційному пості в Instagram.
За словами дівчини, розуміння того, що Еллерт більше не повинен мати жодного відношення до її життя, прийшло "раптово і назавжди".
"Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", - зазначила Ксенія.
Також 32-річна актриса несподівано для багатьох дала зрозуміти, що пережила з Олександром не такий вже райдужний період, і "якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї б зняли драму".
Ксенія Мішина з Олександром Еллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити та приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу. Це кінець", - написала вона.
Мішина звернулася до шанувальників з проханням поважати її особистий простір, не ставити запитань і "не намагатися нічого випитувати та дізнаватися".
"Дайте мені можливість прожити це екологічно і підтримайте мене своєю тишею", - попросила дівчина, відключивши у своєму пості функцію залишати коментарі.
Ксенія Мішина оголосила про розставання з Олександром Еллертом (фото:instagram.com/misha.k.ua)
Еллерт, своєю чергою, не став висловлюватися про розрив з коханою, але відреагував на публікацію Ксенії досить оригінально. Він просто виклав скрін з енциклопедичним роз'ясненням слова "драма", про яку розповідала актриса, описуючи їх спільне життя, і дав підписникам можливість "розгулятися" в пості.
Еллерт "прокоментував" закінчення стосунків з Мішиною (фото: instagram.com/ellert_a)
Історія роману Мішиної та Еллерта
Українська актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина обрала на реаліті коміка, автора Студії "Квартал 95", та одного з 15 претендентів на її серце Олександра Еллерта, у 2020 році.
Ксенія Мішина з Олександром Еллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Пара стала жити разом незабаром після закінчення проекту. Закохані багато подорожували, вони познайомили своїх дітей, на публіці розповідали, що будують плани на майбутнє.
Ксенія Мішина з Олександром Еллертом (фото: instagram.com/ellert_a)
Нещодавно Мішина і Еллерт відпочили в Криму, звідки родом актриса. Також "Холостячка" показувала обручку з алмазом, вирощеним з її та Олександра крові, а кілька днів тому Ксенія розкрила секрети щасливого життя з Еллертом, своїм, як виявилося, тепер уже колишнім коханим.