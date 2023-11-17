UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мішель Андраде розповіла, як зірки "Корони" ставляться до війни в Україні

Андраде з'явилася у популярному серіалі (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Мішель Андраде знялася у серіалі "Корона" від Netflix та вже розповіла, як зірки британського проекту ставляться до повномасштабної війни РФ проти України. Артистка також зізналася, з ким їй вдалося поспілкуватися на зйомках.

Про усе це співачка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Що актори "Корони" казали про війну в Україні

За словами Андраде, вона звісно ж не могла не говорити з членами команди про те, що відбувається в Україні. Співачка була вражена, коли їй почали пропонувати допомогу.

"Звісно, розмов про це не уникнути. Під час знайомства з акторами та командою я розповідала, що я україно-болівійка. Тоді вони цікавились, яка зараз ситуація в Україні, співчували та питали, чи потрібна допомога. Мені сподобалась їхня позиція", - розповіла артистка.

Андраде на зйомках серіалу (фото: особистий архів співачки)

З ким Андраде познайомилася на зйомках

За словами співачки, їй пощастило поспілкуватися з ізраїльським актором Салімом Дау, який зіграв роль Мохаммеда. Андраде зазначила, що він "дуже добрий і мудрий чоловік, який любить своїх дочок і говорить віршами".

"Ми разом вживалися в наші ролі й дійсно розмовляли телефоном, як у серіалі. Він дав мені цінну пораду: актор не грає роль у моменті, він живе нею", - зізналася зірка.

Співачка розповіла, як проходили зйомки (фото: instagram.com/mishvirmish)

Як команда "Корони" підтримувала Андраде

Артистка розповіла, що зйомки її сцени тривали декілька годин. Вона отримала велику підтримку від команди, яка працює над створенням серіалу.

"Разом із акторами я вживалася в роль, відпрацьовувала акцент. Вони були не проти ділитися своїми професійними секретами зі мною та ставилися з повагою", - розповіла Андраде.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що відома українська співачка потрапила у ДТП.

Окрім цього, ми також розповідали, що зрадниця Лорак стала посміховиськом у мережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса