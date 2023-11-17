Мішель Андраде розповіла, як зірки "Корони" ставляться до війни в Україні

Що актори "Корони" казали про війну в Україні

За словами Андраде, вона звісно ж не могла не говорити з членами команди про те, що відбувається в Україні. Співачка була вражена, коли їй почали пропонувати допомогу.

"Звісно, розмов про це не уникнути. Під час знайомства з акторами та командою я розповідала, що я україно-болівійка. Тоді вони цікавились, яка зараз ситуація в Україні, співчували та питали, чи потрібна допомога. Мені сподобалась їхня позиція", - розповіла артистка.

Андраде на зйомках серіалу (фото: особистий архів співачки)

З ким Андраде познайомилася на зйомках

За словами співачки, їй пощастило поспілкуватися з ізраїльським актором Салімом Дау, який зіграв роль Мохаммеда. Андраде зазначила, що він "дуже добрий і мудрий чоловік, який любить своїх дочок і говорить віршами".

"Ми разом вживалися в наші ролі й дійсно розмовляли телефоном, як у серіалі. Він дав мені цінну пораду: актор не грає роль у моменті, він живе нею", - зізналася зірка.

Співачка розповіла, як проходили зйомки (фото: instagram.com/mishvirmish)

Як команда "Корони" підтримувала Андраде

Артистка розповіла, що зйомки її сцени тривали декілька годин. Вона отримала велику підтримку від команди, яка працює над створенням серіалу.

"Разом із акторами я вживалася в роль, відпрацьовувала акцент. Вони були не проти ділитися своїми професійними секретами зі мною та ставилися з повагою", - розповіла Андраде.