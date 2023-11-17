Мішель Андраде розповіла про гонорар за зйомки у серіалі "Корона"

Трансфер та окрема гримерка

За словами Андраде, зйомки проходили на Майорці. Туди вона літала двічі. При цьому співачка вирушала на острів не сама, разом з нею була її мама.

"Підготовка почалась із першої поїздки на примірку. Я прилетіла на Майорку, тільки щоб перевірити свій костюм і зробити тестову зачіску. Вдруге я прилетіла на острів вже на знімальну зміну.

Задля ролі мене попросили зняти манікюр і зафарбували всі мої тату. На майданчику було дуже комфортно. Режисер спілкувався зі мною напряму, давав підказки, як правильно вимовляти мої репліки та як проявляти емоції", - розповіла Андраде.

Співачка знялася у серіалі "Корона" (скріншот)

Артистка також підтвердила, що за зйомки вона отримала гонорар. Скільки Андраде заплатили за епізодичну роль - вона не сказала. Але зазначила, що до неї ставилися, "як до акторки першого плану".

"Оплатили перельоти, разом із моєю мамою поселили в готель, надали трансфер і окрему гримерку", - пояснила співачка.

Кого грала артистка

У другій серії шостого сезону Андраде зіграла епізодичну роль. Співачка з'явилася у кадрі в образі покоївки Б'янки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда, де відпочивають його син Доді та принцеса Діана.