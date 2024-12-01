Мішель Андраде несподівано зателефонувала Потапу: як він відреагував

Так, зі слів артистки, вони з Потапом посварилися у той період, коли вона була ведучої тревел-шоу "Орел на решка". Вже тоді Мішель зрозуміла, що вони втрачають зв'язок.

"Ми створювали пісні з моїх особистих історій, а тут вирішили зібратися на студії. Але я мала політ і ми не могли сконектуватися. Я кажу: "Дай мені цю пісню, я буду в літаку щось придумувати, мелодію чи прикольні хуки". Цього не сталося. Я прийшла на студію, і він показав пісню. Вона мені зовсім не зайшла", - сказала виконавиця.

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Зрештою Андраде набралася сміливості і сказала Потапу все, що думає.

"Льоша, я не буду це співати. У мене немає часу. Ця пісня не про мене. Давай створювати щось класне", - процитувала себе знаменитість.

"Я розумію, що людина, яка 10 років робить хіти… Звичайно, що я зачепила його его і це нормально. Після цього ми більше не працювали разом. Я продовжила бути в "MOЗGI" і працювати з Ірою, але він вже не був настільки залучений до моєї творчості", - поділилася артистка.

Згодом продюсер заблокував Мішель у соцмережах і вони більше не спілкувалися.

“Коли ми вперше побачились після сварки на премії, я дуже хвилювалася. Він такий: "Привіт, Майкл". І все. Ми вже супер дистанційно розмовляли і втратили зв’язок", - розповіла зірка.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Зараз, каже співачка, вона навіть не думає про нього, лише коли у неї запитують в інтерв'ю щось.

"У мене до нього нейтральне ставлення. Я багато працювала над собою через психологію та медитації. Пропрацювавши моменти з Потапом, я можу працювати, відстоювати свої кордони, довіряти іншим людям творчість і своє майбутнє", - зізналася Андраде.

“Якби я мала тоді мозги, які зараз є у мене, ми б знайшли спільну мову й зробили проєкт. У мене просто був дитячий максималізм: "Я не хочу цього робити, вони мене не розуміють", - додала вона.

Дзвінок Потапу

Наприкінці випуску Мішель вирішила зламати багаторічне мовчання та зв'язатися зі своїм колишнім продюсером Потапом. Це сталося під час гри "Питання чи дія". Завдання було непростим: артистка мала попросити Потапа розповісти анекдот, щоб підняти настрій.

Ситуація викликала справжню напругу в студії, адже після тривалого конфлікту вони не спілкувалися три роки, а сама Андраде була заблокована у соцмережах продюсера.

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На дзвінок репер не відповів, однак зірка не розгубилася та вирішила написати йому у Viber.

"Льоша, привіт! У мене поганий настрій, розкажи анекдот!", - написала співачка.

На цей момент, як саме відреагував Потап, лишається загадкою, але шанувальники вже встигли оцінити сміливість і гумор Андраде.