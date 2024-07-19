"Міс Всесвіт Україна-2024" висловилася про перемогу у конкурсі та інших учасниць

Що написала Пономаренко

У пості Аліна зауважила, що змагалася з іншими гідними учасницями, які у минулому привозили додому перемоги на міжнародних заходах краси, посідали призові місця, а також вражали неймовірними виступами та національними костюмами - ці фактори й не лише встановили, за словами дівчини, надзвичайно високу планку змагань.

"Я усвідомлюю усю відповідальність, яка лягла на мої плечі і мій шлях не закінчується цією перемогою - лише починається. Готова багато працювати заради країни, яку я дуже люблю, і заради того, щоб її ім’я чули у кожному куточку світу", - підкреслила вона.

Наостанок одеситка подякувала усім за неймовірну кількість привітань, теплі слова та додала, що не підведе.

Аліна Пономаренко стала новою володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна-2024" (Фото: instagram.com/lalialinaa)

Нагадаємо, фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт Україна-2024" через повномасштабне вторгнення проходить в онлайн форматі замість звичайного.

Тому традиційного святкового нагородження переможниці не було. А був лише відбір у режимі онлайн-співбесіди, як і минулого року.

Свої заявки для участі подавали як одружені чи розлучені дівчата, так і конкурсантки з дітьми.

Що стосується Аліни Пономаренко, то після перемоги на "Міс Всесвіт Україна-2024" вона буде представляти нашу країну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024", який пройде у Мексиці вже наприкінці цього року.

Дівчина активно займається волонтерством (Фото: instagram.com/lalialinaa)

Організатори "Міс Всесвіт Україна" підкреслювали, що хоч зараз і не час для заходів розважального характеру, вони все одно важливі, бо це ще один спосіб нагадати світові про російську агресію проти України.