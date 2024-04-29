Українка Ангеліна Усанова перемогла на конкурсі Miss Eco International-2024 в Єгипті. Фото красуні

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram української красуні.

Що відомо про перемогу українки

Українська співачка Ангеліна Усанова, учасниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2023", здобула перемогу 28 квітня на конкурсі краси в Каїрі.

Цей конкурс, відомий як Miss Eco International-2024, має головною метою привернути увагу до проблем екології та закликати людей дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

Це значне досягнення для 26-річної співачки, яка вже здобула визнання на національному та міжнародному рівнях.

Зазначимо, що переможниця стане послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

До речі, окрім головної нагороди, українка отримала 1-ше місце у номінації Miss Eco Best Resort Wear за найкращий пляжний лук та 3-тє місце у конкурсі екокостюмів у вбранні "Світ у вогні".

Українка також увійшла до першої пʼятірки в конкурсі національних костюмів у сукні "Фенікс", що символізує Україну, яка відродиться з попелу попри всі біди.

Фото Ангеліни Усанової

Пропонуємо вам подивитися на чарівні фото української красуні та переможиці конкурсу в Єгипті.

Ангеліна Усанова перемогла на конкурсі Miss Eco International-2024 в Єгипті (instagram.com/usanova.life)