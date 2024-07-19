"Міс Всесвіт Україна-2024" висловилася про перемогу у конкурсі та інших учасниць
У конкурсі "Міс Всесвіт Україна-2024" перемогла 20-річна одеситка Аліна Пономаренко, і у соцмережах вона вже встигла прокоментувати радісну звістку. Зокрема, модель зізналася, що до останнього не вірила, що мрія її дитинства стане реальністю.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram українки.
Що написала Пономаренко
У пості Аліна зауважила, що змагалася з іншими гідними учасницями, які у минулому привозили додому перемоги на міжнародних заходах краси, посідали призові місця, а також вражали неймовірними виступами та національними костюмами - ці фактори й не лише встановили, за словами дівчини, надзвичайно високу планку змагань.
"Я усвідомлюю усю відповідальність, яка лягла на мої плечі і мій шлях не закінчується цією перемогою - лише починається. Готова багато працювати заради країни, яку я дуже люблю, і заради того, щоб її ім’я чули у кожному куточку світу", - підкреслила вона.
Наостанок одеситка подякувала усім за неймовірну кількість привітань, теплі слова та додала, що не підведе.
Аліна Пономаренко стала новою володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна-2024" (Фото: instagram.com/lalialinaa)
Нагадаємо, фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт Україна-2024" через повномасштабне вторгнення проходить в онлайн форматі замість звичайного.
Тому традиційного святкового нагородження переможниці не було. А був лише відбір у режимі онлайн-співбесіди, як і минулого року.
Свої заявки для участі подавали як одружені чи розлучені дівчата, так і конкурсантки з дітьми.
Що стосується Аліни Пономаренко, то після перемоги на "Міс Всесвіт Україна-2024" вона буде представляти нашу країну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024", який пройде у Мексиці вже наприкінці цього року.
Дівчина активно займається волонтерством (Фото: instagram.com/lalialinaa)
Організатори "Міс Всесвіт Україна" підкреслювали, що хоч зараз і не час для заходів розважального характеру, вони все одно важливі, бо це ще один спосіб нагадати світові про російську агресію проти України.
Раніше ми писали, що українка Ангеліна Усанова перемогла на конкурсі Miss Eco International-2024 в Єгипті.
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