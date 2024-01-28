UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова кардинально змінила імідж (фото)

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлія Любченко

Ангеліна Усанова вирішила кардинально змінити свій стиль та обрізала волосся, чим і здивувала підписників.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Ангеліни.

Ангеліна Усанова похизувалась новою зачіскою

"Міс Всесвіт Україна" 2023 року Ангеліна Усанова вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю та кардинально змінила свій імідж, а саме - зачіску та колір волосся. 

Ангеліна вирішила обрізати каре та пофарбувати волосся у блонд. Але це ще не все, Усанова також вирішила підстригти чубчик. Свою нову зачіску, дівчина показала в Instagram. 

Міс Всесвіт виклала фото та відео й написала про свою любов до зміни образів, але зазначила, що таке перевтілення вона пробує вперше, мова йде навіть не про коротку стрижку, а саме про новий колір волосся Ангеліни.

"Дуже люблю змінювати образи, але блонд пробую вперше. Як вам?", - написала Усанова.

Ангеліна Усанова показала новий імідж (фото: instagram.com/usanova.life)

Дивлячись на зачіску дівчини, не до кінця зрозуміло, перука це чи вона й справді так легко розпрощалась зі своїм довгим та натуральним волоссям. Та здається, сама Усанова дуже задоволена своїм новим іміджем. 

До того ж її вже зрівняли з  головною героїнею фантастичного бойовика "П’ятий елемент". І насправді її нова зачіска нагадує стиль головної героїні фільму. А також зелені очі та погляд дуже нагадують Міллу Йовович, яка, власне, й виконала цю роль і також є українкою.

Скриншоти

Варто сказати, що фоловери вже встигли висловити свою думку під дописом Ангеліни щодо її кардинальних змін, кольору волосся, а також зробили їй багато компліментів: 

  • "Вау! Це прям Ваше"
  • "Мені подобається! Будь блондинкою"
  • "Ви прекрасні"
  • "Яка ви гарна"
  • "5-й елемент"
  • "Ви красива дуже, Вам усе до лиця".

Читайте РБК-Україна в Google News
трендиМисс Украина Вселенная