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"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова кардинально изменила имидж (фото)

Воскресенье 28 января 2024 16:21
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"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова кардинально изменила имидж (фото) Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлия Любченко

Ангелина Усанова решила кардинально изменить свой стиль и обрезала волосы, чем удивила подписчиков.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль Ангелины.

Ангелина Усанова похвасталась новой прической

"Мисс Вселенная Украина" 2023 Ангелина Усанова решила поэкспериментировать со своей внешностью и кардинально изменила свой имидж, а именно - прическу и цвет волос.

Ангелина решила обрезать каре и покрасить волосы в блонд. Но это еще не все, Усанова также решила подстричь челку. Свою новую прическу девушка показала в Instagram.

Мисс Вселенная выложила фото и видео и написала о своей любви к перемене образов, но отметила, что такое перевоплощение она пробует впервые, речь идет даже не о короткой стрижке, а именно о новом цвете волос Ангелины.

"Очень люблю менять образы, но блонд пробую впервые. Как вам?", – написала Усанова.

&quot;Мисс Вселенная Украина 2023&quot; Ангелина Усанова кардинально изменила имидж (фото)&quot;Мисс Вселенная Украина 2023&quot; Ангелина Усанова кардинально изменила имидж (фото)

Ангелина Усанова показала новый имидж (фото: instagram.com/usanova.life)

Глядя на прическу девушки, не до конца понятно, парик это или она действительно так легко распрощалась со своими длинными и натуральными волосами. Но, кажется, сама Усанова очень довольна своим новым имиджем.

К тому же ее уже сравнили с главной героиней фантастического боевика "Пятый элемент". И действительно ее новая прическа напоминает стиль главной героини фильма. А также зеленые глаза и взгляд очень напоминают Миллу Йовович, которая, собственно, и выполнила эту роль и является украинкой.

&quot;Мисс Вселенная Украина 2023&quot; Ангелина Усанова кардинально изменила имидж (фото)&quot;Мисс Вселенная Украина 2023&quot; Ангелина Усанова кардинально изменила имидж (фото)

Скриншоты

Стоит сказать, что фоловеры уже успели высказать свое мнение под публикацией Ангелины по поводу ее кардинальных изменений, цвета волос, а также сделали ей много комплиментов:

  • "Вау! Это прямо Ваше"
  • "Мне нравится! Будь блондинкой"
  • "Вы прекрасны"
  • "Какая вы хорошая"
  • "5-й элемент"
  • "Вы красива очень, Вам все к лицу".

Ранее мы рассказывали о том, как Ангелина Усанова показала костюм "Берегини Матери".

Также читайте наш материал о том, что Ангелина Усанова рассказала, как относились к ней на Мисс Вселенную 2023 года.

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