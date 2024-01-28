"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова кардинально изменила имидж (фото)

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль Ангелины.

Ангелина Усанова похвасталась новой прической

"Мисс Вселенная Украина" 2023 Ангелина Усанова решила поэкспериментировать со своей внешностью и кардинально изменила свой имидж, а именно - прическу и цвет волос.

Ангелина решила обрезать каре и покрасить волосы в блонд. Но это еще не все, Усанова также решила подстричь челку. Свою новую прическу девушка показала в Instagram.

Мисс Вселенная выложила фото и видео и написала о своей любви к перемене образов, но отметила, что такое перевоплощение она пробует впервые, речь идет даже не о короткой стрижке, а именно о новом цвете волос Ангелины.

"Очень люблю менять образы, но блонд пробую впервые. Как вам?", – написала Усанова.

Ангелина Усанова показала новый имидж (фото: instagram.com/usanova.life)

Глядя на прическу девушки, не до конца понятно, парик это или она действительно так легко распрощалась со своими длинными и натуральными волосами. Но, кажется, сама Усанова очень довольна своим новым имиджем.

К тому же ее уже сравнили с главной героиней фантастического боевика "Пятый элемент". И действительно ее новая прическа напоминает стиль главной героини фильма. А также зеленые глаза и взгляд очень напоминают Миллу Йовович, которая, собственно, и выполнила эту роль и является украинкой.

Скриншоты

Стоит сказать, что фоловеры уже успели высказать свое мнение под публикацией Ангелины по поводу ее кардинальных изменений, цвета волос, а также сделали ей много комплиментов: