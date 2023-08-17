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Міс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуні

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Україна, Четвер 17 серпня 2023 15:42
Міс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуні Ангеліна Усанова здобула титул Міс Україна Всесвіт (колаж: Styler)
Автор: Дмитро Войналович

Міс Україна Всесвіт 2023 стала Ангеліна Усанова з Києва. Дівчина перемогла в голосуванні, яке проводилося серед журі конкурсу, і тепер представить нашу країну на шоу Міс Всесвіт 2023, що відбудеться 18 листопада у Сальвадорі.

Що відомо про Ангеліну і чим вона підкорюватиме журі вже світового конкурсу - читайте і дивіться у матеріалі Styler.

Хто така Ангеліна Усанова

Відомо, що Ангеліна - співачка. Вона пише та виконує пісні на теми миру, екології та любові. Такий собі “звуковий цілитель”.

Після закінчення навчання в аширамах в Австрії та Індії вона здобула титул майстра йоги.

Міс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуні

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

З початку повномасштабного російського вторгнення Ангеліна проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу.

Також киянка шукала житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомоги йоги, медитації та саунд-хілінгу, зібрала та передала кошти для покупки машин на фронт для проєкту "Швидка евакуація".

Зеленоока дівчина з темно-каштановим волоссям вже розпочала підготовку до конкурсу Міс Всесвіт, для чого вона поїхала до США.

Міс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуніМіс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуніМіс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуніМіс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуніМіс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуніМіс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуніМіс Всесвіт 2023. Стало відомо, хто представить Україну: фото красуні

Ангеліна Усанова представлятиме Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2023 (фото: instagram.com/usanova.life)

Реакція українців на перемогу Ангеліни

В більшості своїй українці схвально відгукуються про вибір журі Міс Україна Всесвіт.

  • Справжня українська врода! Бажаю перемоги і гідного представлення України
  • Гарний вибір!
  • Дуже гарна дівчина. Успіхів!
  • Дуже гарна дівчина, ще й талановита!
  • Яка чудова!
  • Красуня! Перемога за нами!
  • Яка нереальна красуня! Будемо вболівати

Раніше Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях шокувала розповіддю про "обстріл" своєї автівки.

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