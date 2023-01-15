Міс Всесвіт 2022: яскраві фото переможниці конкурсу

Найстарша Міс Всесвіт

Р'Боні Габріель стала найстаршою переможницею конкурсу Міс Всесвіт за всю історію його проведення. На момент конкурсу їй виповнилося 28 років.

Дівчина народилася 20 березня 1994 року у місті Х'юстон, США. Її мама – американка, а батько – філіппінець. Вищу освіту здобула в Університеті Північного Техасу – ступінь бакалавра в галузі дизайну. Зараз Габріель створює дизайнерський екоодяг і займається моделінгом.

Фото: instagram.com/rbonneynola

У 2020 році вона брала участь у конкурсі краси "Міс Кема США" та потрапила до п'ятірки фіналісток. Далі вона виграла конкурс "Міс Техас 2022" та "Міс США 2022".

Наступною перемогою стала корона на конкурсі "Міс Всесвіт 2022". Вона стала 9 американкою, яка перемогла у цьому конкурсі.

Габріель та Вікторія Апанасенко (Фото: instagram.com/rbonneynola)

Р'Боні Габріель на конкурсі Міс Всесвіт

Костюми дівчини вразили не лише інших учасниць конкурсу та журі, а й користувачів соціальних мереж.

Вона вийшла на сцену в костюмі астронавта – він символізував досягнення США та підкорення Місяця. Хоча вбрання було настільки незручним, що Габріель ледве могла в ньому пересуватися.

Фото: instagram.com/rbonneynola

Для першого виходу на сцену дівчина обрала блакитну мінісукню з паєтками, стразами та бісером. Для виходу в купальниках вона обрала помаранчевий комплект із вирізом на талії та доповнила його накидкою з написом: "Якщо не зараз, то коли?". Цей костюм вона назвала "Відродження Фенікса" (Phoenix Rising).

Фото: instagram.com/rbonneynola

Ще Габріель показала вечірню сукню фіолетового відтінку з вирізами та накидкою із пишними атласними рукавами.

Фото переможниці Міс Всесвіт 2022:

Фото: instagram.com/rbonneynola