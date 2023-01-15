Мисс Вселенная 2022: яркие фото победительницы конкурса

В Новом Орлеане 14 января состоялся финал конкурса Мисс Вселенная 2022. Победительницей стала 28-летняя жительница США Р'Бонни Габриэль. Второе место получила представительница Венесуэлы, третье - конкурсантка из Доминиканской Республики.
Что известно о победительнице конкурса Мисс Вселенная 2022 - читайте в материале ниже.
Р'Бонни Габриэль стала самой старшей победительницей конкурса Мисс Вселенная за всю историю его проведения. На момент победы ей исполнилось 28 лет.
Девушка родилась 20 марта 1994 года в городе Хьюстон, США. Ее мама - американка, а отец - филиппинец. Высшее образование получила в Университете Северного Техаса - степень бакалавра в области дизайна. Сейчас Габриэль создает дизайнерскую эко-одежду и занимается моделингом.
В 2020 году она участвовала в конкурсе красоты "Мисс Кема США" и попала в пятерку финалисток. Далее она выиграла конкурс "Мисс Техас 2022" и "Мисс США 2022".
Следующей победой стала корона на конкурсе "Мисс Вселенная 2022". Она стала 9 американкой, которая победила в этом конкурсе.
Габриэль и Виктория Апанасенко (Фото: instagram.com/rbonneynola)
Костюмы девушки впечатлили не только других участниц конкурса и жюри, но и пользователей социальных сетей.
Она вышла на сцену в костюме астронавта - он символизировал достижения США и покорение Луны. Хотя наряд был настолько неудобным, что Габриэль едва могла в нем передвигаться.
Фото: instagram.com/rbonneynola
Для первого выхода на сцену девушка выбрала голубое мини-платье с пайетками, стразами и бисером. Для выхода в купальниках она выбрала оранжевый комплект с вырезом на талии и дополнила его накидкой с надписью: "Если не сейчас, то когда?". Этот костюм она назвала "Возрождение феникса" (Phoenix Rising).
Фото: instagram.com/rbonneynola
Еще Габриэль показала вечернее платье фиолетового оттенка с вырезами и накидкой с пышными атласными рукавами.
Фото победительницы Мисс Вселенная 2022:
Кстати, ранее мы писали о том, что украинка Виктория Апанасенко поразила своим костюмом на конкурсе Мисс Вселенная 2022.