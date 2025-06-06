"Міс Україна Всесвіт" показала лакшері-квартиру від колишнього: Hermès, Cavalli, ванна за 200 тисяч

Як зізналася Анна, апартаменти площею 78 квадратів вона отримала від колишнього бойфренда.

"Квартиру мені подарував мій колишній. Не буду називати точну суму, але квадратний метр тут коштує десь $4500", - розповіла зірка.

Тож сам подарунок потягнув більш ніж на 350 тисяч доларів, а ще 234 тисячі долари пішли на розкішний ремонт.

Анна Неплях показала свою елітну квартиру (скріншот)

Інтер’єр - у дусі трендової "тихої розкоші", де все стримано, натурально й дуже дорого.

У вітальні - мармурові столи, елітна побутова техніка, елегантний посуд Hermès та Gunia Project, а також фірмові чашки Roberto Cavalli - 100 доларів за штуку.

Анна Неплях показала свою елітну квартиру (скріншот)

Дизайнерські родзинки теж не з дешевих. Наприклад, у ванній висить люстра за 12 тисяч, двері з дзеркального скла - ще 5 тисяч доларів, а сама ванна коштує 200 тисяч гривень.

Анна Неплях показала свою елітну квартиру (скріншот)

Одне з улюблених місць Анни - затишна тераса з міні-садом. Вона сама вирощує квіти та зелень.

"Обожнюю тут снідати або працювати, якщо гарна погода", - зізнається красуня,

Анна Неплях показала свою елітну квартиру (скріншот)

Втім, найсміливіше зізнання прозвучало в спальні. Там Неплях показала "поличку сексу" - місце для інтимних іграшок і засобів контрацепції.

"Це дуже зручно. А головне - практично", - жартома сказала вона.

Анна Неплях показала свою елітну квартиру (скріншот)

Серед скарбів зірки - колекція з 45 дизайнерських сумок, яку вона називає "інвестиційним портфелем". Dior, Prada, Bulgari, Hermès - на загальну суму понад 120 тисяч доларів.

Анна Неплях показала свою елітну квартиру (скріншот)

Попри всі дорогі речі, Анна запевняє: на себе заробляє сама. Головне джерело доходу - Instagram, де вона розвиває особистий бренд, рекламує продукти, організовує жіночі заходи й тревел-тури.

Один з нещодавніх - підкорення Кіліманджаро. Середній місячний дохід - близько 10 тисяч доларів, хоча буває й більше.

"На продукти йде 8-10 тисяч гривень на тиждень, комуналка - десь 10 тисяч гривень на місяць", - ділиться вона.

Також Анна відверто зізналася, що завершує кар’єру моделі.

"Це як на Олімпійських іграх. Побувала - і що далі? У мене були десятки конкурсів краси, два міжнародних. Представляла нашу країну. І загалом вважаю, що кар'єра моделі вже завершена. Тому це вже буде пам’ять. Точно знаю, що в моїх дітей мама завжди буде "Міс Україна Всесвіт'", - з посмішкою підсумувала вона.