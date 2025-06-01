"Міс Світу-2025". Хто виграв престижний конкурс краси і яке місце в України
Престижний міжнародний конкурс "Міс Світу-2025" добіг кінця. У фіналі, що пройшов в індійському Хайдарабаді, за титул найкрасивішої жінки планети боролися конкурсантки з десятків країн.
Хто виборов корону та якого результату досягла українка - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Титул "Міс Світу-2025" здобула 21-річна Опал Сучата Чуангсрі - перша в історії конкурсу представниця Таїланду, яка виборола головну корону.
“Яка ніч, яка команда! Нова 'Міс світу', коронована в Телінгані кілька хвилин тому, - Опал Сучата, перша тайська дівчина, яка виграла титул “Міс світу” і синю корону”, - йдеться в офіційному повідомленні конкурсу.
Хто виграв "Міс Світу-2025" (фото: instagram.com/missworld)
Чуангсрі має диплом факультету міжнародних відносин Університету Таммасат, керує готельним бізнесом на Пхукеті й активно займається благодійністю. Серед її ініціатив - допомога безпритульним тваринам і волонтерство в організації Opal For Her, яка опікується жінками, що борються з раком грудей.
У вільний час дівчина грає на укулеле і доглядає за домашніми улюбленцями - вдома в неї аж 16 котів і 5 собак.
Окрім вражаючої краси, Опал має неабиякий зріст - 180 см, що є рідкістю для тайських моделей.
Хто виграв "Міс Світу-2025" (фото: instagram.com/suchaaata)
До перемоги на "Міс Світу" вона вже встигла засвітитися в низці конкурсів: була учасницею "Міс Раттанакосин", дійшла до фіналу "Міс Всесвіт Таїланд", а торік - до топу "Міс Всесвіт-2024".
“Цей момент - не просто особиста перемога, це спільна мрія кожної молодої дівчини, яка хоче, щоб її бачили, чули і щоб вона могла щось змінити. Я дійсно хочу змінити світ на краще”, - наголосила дівчина у своїй першій промові.
Хто виграв "Міс Світу-2025" (фото: instagram.com/suchaaata)
Крім нової переможниці, журі також оголосило віце-міс. Першою віце-міс стала Хассет Дередже Адмассу з Ефіопії, другою віце-міс - Майя Клайда з Польщі, а третє місце дісталося Орелі Жоахім із Мартиніки.
Яке місце посіла Україна
Цього року за титул боролися 108 конкурсанток з усього світу. І Україна - знову серед найкращих.
Марія Мельниченко гідно представила нашу країну, увійшовши до топ-8 фіналісток конкурсу.
Яке місце посіла Україна на "Міс Світу-2025" (фото: instagram.com/missworldlovers)
Ба більше, вона стала однією з двох фіналісток серед усіх представниць Європи, поступившись лише учасниці з Польщі.
На сцені Марія з’явилася у сукні з особливою символікою - вбрання називалося "Велич природи" і було створене українською студією LADY MILLION studio.
20-річна красуня вразила журі не лише своєю зовнішністю, а й харизмою та меседжем, який несла її поява на конкурсі.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram-акаунт Miss World і Опал Сучати Чуангсрі.