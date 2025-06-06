"Мисс Украина Вселенная" показала лакшери-квартиру от бывшего: Hermès, Cavalli, ванная за 200 тысяч

Как призналась Анна, апартаменты площадью 78 квадратов она получила от бывшего бойфренда.

"Квартиру мне подарил мой бывший. Не буду называть точную сумму, но квадратный метр здесь стоит где-то $4500", - рассказала звезда.

Поэтому сам подарок потянул более чем на 350 тысяч долларов, а еще 234 тысячи долларов ушли на роскошный ремонт.

Анна Неплях показала свою элитную квартиру (скриншот)

Интерьер - в духе трендовой "тихой роскоши", где все сдержанно, натурально и очень дорого.

В гостиной - мраморные столы, элитная бытовая техника, элегантная посуда Hermès и Gunia Project, а также фирменные чашки Roberto Cavalli - 100 долларов за штуку.

Анна Неплях показала свою элитную квартиру (скриншот)

Дизайнерские изюминки тоже не из дешевых. Например, в ванной висит люстра за 12 тысяч, двери из зеркального стекла - еще 5 тысяч долларов, а сама ванна стоит 200 тысяч гривен.

Анна Неплях показала свою элитную квартиру (скриншот)

Одно из любимых мест Анны - уютная терраса с мини-садом. Она сама выращивает цветы и зелень.

"Обожаю здесь завтракать или работать, если хорошая погода", - признается красавица,

Анна Неплях показала свою элитную квартиру (скриншот)

Впрочем, самое смелое признание прозвучало в спальне. Там Неплях показала "полочку секса" - место для интимных игрушек и средств контрацепции.

"Это очень удобно. А главное - практично", - в шутку сказала она.

Анна Неплях показала свою элитную квартиру (скриншот)

Среди сокровищ звезды - коллекция из 45 дизайнерских сумок, которую она называет "инвестиционным портфелем". Dior, Prada, Bulgari, Hermès - на общую сумму более 120 тысяч долларов.

Анна Неплях показала свою элитную квартиру (скриншот)

Несмотря на все дорогие вещи, Анна уверяет: на себя зарабатывает сама. Главный источник дохода - Instagram, где она развивает личный бренд, рекламирует продукты, организовывает женские мероприятия и тревел-туры.

Один из недавних - покорение Килиманджаро. Средний месячный доход - около 10 тысяч долларов, хотя бывает и больше.

"На продукты уходит 8-10 тысяч гривен в неделю, коммуналка - где-то 10 тысяч гривен в месяц", - делится она.

Также Анна откровенно призналась, что завершает карьеру модели.

"Это как на Олимпийских играх. Побывала - и что дальше? У меня были десятки конкурсов красоты, два международных. Представляла нашу страну. И вообще считаю, что карьера модели уже завершена. Поэтому это уже будет память. Точно знаю, что у моих детей мама всегда будет "Мисс Украина Вселенная'", - с улыбкой подытожила она.