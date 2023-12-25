UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міс Україна Всесвіт Анна Неплях схудла на 12 кілограмів: фото до та після

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Автор: Іванна Пашкевич

Модель, блогерка та переможниця конкурсів краси Анна Неплях приголомшила результатами схуднення на понад 12 кілограмів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram учасниці десятого сезону шоу "Холостяк".

Анна Неплях показала результати своєї трансформації

Переможниця Міс Україна Всесвіт 2021 та Міс Інтерконтиненталь Україна 2017 розповіла, що схуднення стало одним з найважливіших її досягнень за останні 12 місяців.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

За словами дівчини, їй знадобилося вісім років, щоб взяти себе в руки і почати любити себе.

"Почала любити себе, схудла на 12 кг і стала фітоняшкою. Не могла взяти себе в руки вісім років" - поділался зірка.

Також вона опублікувала колаж з двох фоток, на яких показала, як змінилося її тіло після схуднення на 12 кілограмів.

Анна Неплях до схуднення та після (фото: instagram.com/neplyah)

Нагадаємо, раніше Неплях зізнавалася, що у квітні її вага становила 71 кілограм.

Така форма її влаштовувала до того, поки у неї не почалися проблеми зі здоров’ям.

"Це не про те, що в будь-якій вазі добре. Не добре, бо у мене з'явилася протрузія у попереку, яку я заліковувала два місяці. Тиск постійно скаче. Надмірне вживання алкоголю. Харчуюсь я правильно, без обмежень, але з тим, що я не люблю жирне, смажене і мучне", - поділилася зірка.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

У період з квітня до жовтня Анна скинула більше десяти кілограм, зараз цифра на її вагах - 59 кг.

Для досягнення такого результату Неплях була вимушена відмовитись від алкоголю. Також вона пропрацювала свій ментальний стан.

"Якщо я чогось дуже хочу - з'їм. Але зараз я обираю їжу, що піклується про мене і мою молодість і здоров'я. Я не вживаю вуглеводи", - розповіла дівчина.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Читайте РБК-Україна в Google News
Анна Непляхзвезды шоу-бизнеса