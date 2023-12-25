Мисс Украина Вселенная Анна Неплях похудела на 12 килограммов: фото до и после

Анна Неплях показала результаты своей трансформации

Победительница Мисс Украина Вселенная 2021 и Мисс Интерконтиненталь Украина 2017 рассказала, что похудение стало одним из важнейших ее достижений за последние 12 месяцев.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

По словам девушки, ей понадобилось восемь лет, чтобы взять себя в руки и начать любить себя.

"Начала любить себя, похудела на 12 кг и стала фитоняшкой. Не могла взять себя в руки восемь лет" - поделилась звезда.

Также она опубликовала коллаж из двух фото, на которых показала, как изменилось ее тело после похудения на 12 килограммов.

Анна Неплях до похудения и после (фото: instagram.com/neplyah)

Напомним, ранее Неплях признавалась, что в апреле ее вес составлял 71 килограмм.

Такая форма ее устраивала до того, пока у нее не начались проблемы со здоровьем.

"Это не о том, что в любом весе хорошо. Не хорошо, потому что у меня появилась протрузия в пояснице, которую я залечивала два месяца. Давление постоянно скачет. Чрезмерное употребление алкоголя. Питаюсь я правильно, без ограничений, но с тем, что я не люблю жирное, жареное и мучное", - поделилась звезда.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

В период с апреля по октябрь Анна сбросила более десяти килограмм, сейчас цифра на ее весах - 59 кг.

Для достижения такого результата Неплях была вынуждена отказаться от алкоголя. Также она проработала свое ментальное состояние.

"Если я чего-то очень хочу - съем. Но сейчас я выбираю пищу, которая заботится обо мне и моей молодости и здоровье. Я не употребляю углеводы", - рассказала девушка.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)