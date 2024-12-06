"Міс Світу": як виглядає 20-річна красуня-модель, яка представить Україну на конкурсі (фото)

Фіналістка "Міс Україна 2024" - фото моделі

Так, перемогу здобула 20-річна Марія Мельниченко. Фінал відбувся 5 грудня, його транслювали на телебаченні, а глядачі мали змогу проголосувати за учасниць.

Мельниченко з Києва, вже два роки вона працює моделлю та продовжує навчатися. Вона - на 4 курсі Державного Податкового Університету, де вивчає фінанси. Марія займалася бально-спортивними танцями, також вона вміє кататися на сноуборді та лижах.

Переможниця "Міс Україна 2024" (фото: instagram.com/melnychenko____)

"Крім того, Марія активно підтримує військові збори та благодійні ініціативи, втілюючи свої прагнення до допомоги іншим. Вона стала справжнім символом краси, таланту та соціальної відповідальності. Пишаємось, що саме вона представлятиме Україну на міжнародній арені", - повідомили організатори конкурсу "Міс Україна 2024".

Сама Марія вже прокоментувала перемогу на конкурсі. На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що дуже пишається своїм титулом.

"Я - Міс Україна 2024! Моє серце переповнене емоціями: гордістю, вдячністю і трепетним хвилюванням перед майбутнім. Цей титул для мене не тільки про красу, а про можливість говорити про мою країну, розповідати світу про її силу та незламність!" - розповіла Мельниченко.

Марія Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)

Модель також додала, що вважає перемогу на "Міс Україна" лише початком. Адже попереду на неї чекають нові виклики та місія - представити нашу країну на світовій арені.



"Я обіцяю працювати наполегливо, щоб виправдати вашу довіру", - резюмувала вона.

Що відомо про конкурс "Міс Україна"

Щорічний конкурс було засновано у 1991 році. На ньому обирають найкрасивішу дівчину, яка потім представляє Україну на міжнародному рівні.

Минулого року фіналісткою конкурсу стала Софія Шамая. Втім, у 2023 "Міс Україна" обирали онлайн, а не наживо. Через повномасштабну війну конкурс проходив в іншому форматі.

А цього року голова комітету "Міс Україна" Вероніка Щіпцова розповіла, що конкурс повертається до формату наживо, аби нести важливу місію - допомогти захисницям нашої країни.

"Це дуже важлива для нас місія, адже таким чином ми прокладаємо комунікацію між цивільними дівчатами і нашими захисницями, щоб надавати психологічну підтримку та допомогу, а також бути для них опорою в тилу. Я дуже сподіваюсь, що в майбутньому наші учасниці матимуть додаткову можливість спілкуватися з такими неймовірними жінками, які зараз захищають нашу країну", - зазначала Щіпцова.