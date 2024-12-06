"Мисс Мира": как выглядит 20-летняя красавица-модель, которая представит Украину на конкурсе (фото)

Финалистка "Мисс Украина 2024" - фото модели

Так, победу одержала 20-летняя Мария Мельниченко. Финал состоялся 5 декабря, его транслировали по телевидению, а зрители имели возможность проголосовать за участниц.

Мельниченко из Киева, уже два года она работает моделью и продолжает учиться. Она - на 4 курсе Государственного Налогового Университета, где изучает финансы. Мария занималась бально-спортивными танцами, также умеет кататься на сноуборде и лыжах.

Победительница "Мисс Украина 2024" (фото: instagram.com/melnychenko____)

"Кроме того, Мария активно поддерживает военные сборы и благотворительные инициативы, олицетворяя свои стремления к помощи другим. Она стала настоящим символом красоты, таланта и социальной ответственности. Гордимся, что именно она будет представлять Украину на международной арене", - сообщили организаторы конкурса "Мисс Украина 2024".

Сама Мария уже прокомментировала победу на конкурсе. На своей странице в Instagram она отметила, что очень гордится своим титулом.

"Я - Мисс Украина 2024! Мое сердце переполнено эмоциями: гордостью, благодарностью и трепетным волнением перед будущим. Этот титул для меня не только о красоте, а о возможности говорить о моей стране, рассказывать миру о ее силе и несокрушимости!" - рассказала Мельниченко.

Мария Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)

Модель также добавила, что считает победу на "Мисс Украина" только началом. Ведь впереди ее ждут новые вызовы и миссия - представить нашу страну на мировой арене.



"Я обещаю работать упорно, чтобы оправдать ваше доверие", - резюмировала она.

Что известно о конкурсе "Мисс Украина"

Ежегодный конкурс был основан в 1991 году. На нем выбирают самую красивую девушку, которая затем представляет Украину на международном уровне.

В прошлом году финалисткой конкурса стала София Шамая. Впрочем, в 2023 "Мисс Украина" выбирали онлайн, а не вживую. Из-за полномасштабной войны конкурс проходил в другом формате.

А в этом году глава комитета "Мисс Украина" Вероника Щипцова рассказала, что конкурс возвращается в "живой" формат, чтобы нести важную миссию - помочь защитницам нашей страны.

"Это очень важная для нас миссия, ведь таким образом мы прокладываем коммуникацию между гражданскими девушками и нашими защитницами, чтобы оказывать психологическую поддержку и помощь, а также быть для них опорой в тылу. Я очень надеюсь, что в будущем у наших участниц будет дополнительная возможность общаться с такими невероятными женщинами, которые сейчас защищают нашу страну", - отмечала Щипцова.