"Міс планета 2024": хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Коротка біографія Вікторії Ошур

Титулована "Міс Планета Україна 2024" Вікторія Ошур родом з Івано-Франківська. У 2018 році вона завершила навчання в Українській Академії Лідерства, яка знаходиться в Києві.

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Після цього вступила вступила до Українського Католицького Університету на факультет філософії та богослов’я.

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Раніше дівчина ділилася, що захоплюється культурою різних народів, опановує іноземні мови та приділяє велику увагу розвитку емоційного інтелекту.

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Який вигляд має вбрання красуні на "Міс планета 2024"

Образ українки включав блискучий обтислий комбінезон, оздоблений композицією із соковитих соняхів.

"Соняшник - національна квітка України, а його яскраво-жовті пелюстки асоціюються з безкрайніми полями країни, особливо в сільськогосподарських регіонах. Він уособлює дух українського народу - оптимістичний, сильний і витривалий, незважаючи на негаразди", - написала дівчина у соцмережах.

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Зазначимо, що Ошур пробилася до топ-10 фіналісток, здобувши почесне 7 місце. Вже завтра, 27 листопада, вона знову вийде на сцену, щоб спробувати здобути бажану корону.

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Минулого року титул "Міс Планета" виборола тайська учасниця Воравалан Пхуткланг.