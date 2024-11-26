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"Міс планета 2024": хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
Автор: Іванна Пашкевич

27 листопада у Камбоджі відбудеться фінал міжнародного конкурсу краси "Міс планета 2024". Представницею України стала Вікторія Ошур.

Що відомо про красуню - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коротка біографія Вікторії Ошур

Титулована "Міс Планета Україна 2024" Вікторія Ошур родом з Івано-Франківська. У 2018 році вона завершила навчання в Українській Академії Лідерства, яка знаходиться в Києві.

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Після цього вступила вступила до Українського Католицького Університету на факультет філософії та богослов’я.

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Раніше дівчина ділилася, що захоплюється культурою різних народів, опановує іноземні мови та приділяє велику увагу розвитку емоційного інтелекту.

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Який вигляд має вбрання красуні на "Міс планета 2024"

Образ українки включав блискучий обтислий комбінезон, оздоблений композицією із соковитих соняхів.

"Соняшник - національна квітка України, а його яскраво-жовті пелюстки асоціюються з безкрайніми полями країни, особливо в сільськогосподарських регіонах. Він уособлює дух українського народу - оптимістичний, сильний і витривалий, незважаючи на негаразди", - написала дівчина у соцмережах. 

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Зазначимо, що Ошур пробилася до топ-10 фіналісток, здобувши почесне 7 місце. Вже завтра, 27 листопада, вона знову вийде на сцену, щоб спробувати здобути бажану корону.

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Минулого року титул "Міс Планета" виборола тайська учасниця Воравалан Пхуткланг.

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