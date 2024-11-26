"Мисс планета 2024": кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото)

27 ноября в Камбодже состоится финал международного конкурса красоты "Мисс планета 2024". Представительницей Украины стала Виктория Ошур.
Что известно о красавице - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Титулованная "Мисс Планета Украина 2024" Виктория Ошур родом из Ивано-Франковска. В 2018 году она завершила обучение в Украинской Академии Лидерства, которая находится в Киеве.
Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
После этого поступила поступила в Украинский Католический Университет на факультет философии и богословия.
Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
Ранее девушка делилась, что увлекается культурой разных народов, осваивает иностранные языки и уделяет большое внимание развитию эмоционального интеллекта.
Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
Образ украинки включал блестящий обтягивающий комбинезон, украшенный композицией из сочных подсолнухов.
"Подсолнух - национальный цветок Украины, а его ярко-желтые лепестки ассоциируются с бескрайними полями страны, особенно в сельскохозяйственных регионах. Он олицетворяет дух украинского народа - оптимистичный, сильный и выносливый, несмотря на невзгоды", - написала девушка в соцсетях.
Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
Отметим, что Ошур пробилась в топ-10 финалисток, получив почетное 7 место. Уже завтра, 27 ноября, она снова выйдет на сцену, чтобы попытаться получить желанную корону.
Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
В прошлом году титул "Мисс Планета" завоевала тайская участница Воравалан Пхуткланг.
К слову, ранее мы писали, что конкурс "Мисс Украина" возвращается, чтобы поддержать женщин-военных.
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