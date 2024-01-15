Міс Америка 2024: хто завоював титул першої красуні США (фото)

Деталі фіналу конкурсу

Медісон Марш зі штату Колорадо підкорила журі своєю красою, розумом і талантом.

Медісон Марш (фото: instagram.com/madiisabellaa)

Її перемогу визнано історичною подією, яка підкреслює силу і досягнення жінок в армії.

Медісон - яскравий приклад того, що жінки можуть бути успішними не тільки у своїй службі, а й в інших сферах суспільного життя.

Медісон Марш (фото: instagram.com/madiisabellaa)

Її титул Міс Америка 2024 став винятковою пошаною як для неї, так і для всіх ВПС США.

Медісон Марш (фото: instagram.com/madiisabellaa)

До слова, у конкурсі брали участь по одній жінці від кожного американського штату й округу Колумбія - загалом 51 особа.

У завершальній частині 11 красунь взяли участь у чотирьох конкурсних раундах - прохід в оздобленому стразами одязі стилю athleisure (що поєднує в собі елементи спортивного та повсякденного одягу), обговорення гарячих тем, конкурс талантів і вихід у вечірній бальній сукні.

У конкурсі талантів Марш розповіла про те, як отримала ліцензію пілота в 16 років.

Медісон Марш (фото: instagram.com/madiisabellaa)