Мисс Америка 2024: кто завоевал титул первой красавицы США (фото)

22-летняя Мэдисон Марш, которая является офицером Военно-воздушных сил США, стала победительницей конкурса Мисс Америка 2024, который прошел в воскресенье, 14 января, в Орландо, штат Флорида.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на телеканал CNN.
Мэдисон Марш из штата Колорадо покорила жюри своей красотой, умом и талантом.
Мэдисон Марш (фото: instagram.com/madiisabellaa)
Ее победа признана историческим событием, подчеркивающим силу и достижение женщин в армии.
Мэдисон - яркий пример того, что женщины могут быть успешными не только в своей службе, но и в других сферах общественной жизни.
Мэдисон Марш (фото: instagram.com/madiisabellaa)
Ее титул Мисс Америка 2024 стал исключительным почетом как для нее, так и для всех ВВС США.
Мэдисон Марш (фото: instagram.com/madiisabellaa)
К слову, в конкурсе участвовали по одной женщине от каждого американского штата и округа Колумбия - всего 51 человек.
В заключительной части 11 красавиц приняли участие в четырех конкурсных раундах - проход в украшенной стразами одежде стиля athleisure (сочетающей в себе элементы спортивной и повседневной одежды), обсуждение горячих тем, конкурс талантов и выход в вечернем бальном платье.
В конкурсе талантов Марш рассказала о том, как получила лицензию пилота в 16 лет.
Мэдисон Марш (фото: instagram.com/madiisabellaa)
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