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Міс Алабама 2024 стала модель плюс-сайз: дівчину вже встигли захейтити у мережі (фото)

Сара Міллікен (фото: instagram.com/thenamalmiss)
Автор: Іванна Пашкевич

Плюс-сайз модель Сара Міллікен перемогла у конкурсі краси Міс Алабама-2024 й одразу зіштовхнулася з критикою. 23-річну дівчину почали цькувати в соцмережах за невідповідність стандартам краси, прийнятим на таких конкурсах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram моделі.

Деталі

Так, багато хто залишив образливі коментарі в профілі Сари, стверджуючи, що така переможниця створює неправильне уявлення про штат Алабама.

Деякі навіть порівняли її з іграшкою "Джек у коробці", що вистрибує з пакетика з фастфудом.

А хтось, навпаки, підтримав її, зазначивши, що вона дуже красива, попри нестандартну фігуру, а також добра і завжди готова допомогти.

Сара Міллікен (фото: instagram.com/thenamalmiss)

Сама Сара прокоментувала цькування, зазначивши, що навіть слова, написані в інтернеті, можуть завдавати болю.

"Те, що ви надрукували у себе на екрані, може мати величезний вплив на людей. Хоча я вже пройшла цей етап, таке цькування може змусити людей щось зробити із собою", - написала вона.

Також Міллікен зазначила, що перемога в конкурсі - це здійснення її мрії, до якої вона йшла вісім років.

Тепер красуня готується до участі в національних перегонах Міс Америка, які пройдуть у Флориді восени.

Сара Міллікен (фото: instagram.com/thenamalmiss)

Раніше ми розповідали, що у конкурсі Міс Франція вперше перемогла дівчина з коротким волоссям. Її захейтили і назвали "нежіночною"

Також ми писали, що Трінчер засвітилася на весіллі відомих блогерів у Молдові в компанії росіян і потрапила у скандал.

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