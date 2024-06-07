Мисс Алабама 2024 стала модель плюс-сайз: девушку уже успели захейтить в сети (фото)

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Так, многие оставили оскорбительные комментарии в профиле Сары, утверждая, что такая победительница создает неправильное представление о штате Алабама.

Некоторые даже сравнили ее с игрушкой "Джек в коробке", выпрыгивающей из пакетика с фастфудом.

А кто-то, наоборот, поддержал ее, отметив, что она очень красивая, несмотря на нестандартную фигуру, а также добрая и всегда готова помочь.

Сара Милликен (фото: instagram.com/thenamalmiss)

Сама Сара прокомментировала травлю, отметив, что даже слова, написанные в интернете, могут причинять боль.

"То, что вы напечатали у себя на экране, может иметь огромное влияние на людей. Хотя я уже прошла этот этап, такая травля может заставить людей что-то сделать с собой", - написала она.

Также Милликен отметила, что победа в конкурсе - это осуществление ее мечты, к которой она шла восемь лет.

Теперь красавица готовится к участию в национальной гонке Мисс Америка, которая пройдет во Флориде осенью.

Сара Милликен (фото: instagram.com/thenamalmiss)