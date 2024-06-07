Трінчер засвітилася на весіллі відомих блогерів у Молдові в компанії росіян

Нещодавно українська співачка Анна Трінчер відвідала весілля блогерки Єви Коршик та Серьожі 01к, яке відбулося в сусідній Молдові. Незважаючи на це, сам факт присутності на заході артистка спочатку приховала.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на МУЗВАР .

Деталі скандалу

Так, виконавиця, перебуваючи в іншій країні, продовжила публікувати stories начебто з Києва.

Однак після того, як у мережу "злили" кадри з весілля, Трінчер все ж показала фото.

Анна Трінчер потрапила в скандал через весілля (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Згідно з інформацією від МУЗВАР, на заході були присутні близькі друзі та родичі Сергія з Росії.

Через це багато українських знаменитостей відмовилися від запрошення, побоюючись негативного впливу на свою репутацію.

До слова, молодята виконали свій перший танець з репертуару проросійського гурту "Мачете", учасники якого залишилися в Росії після 24 лютого 2022 року.

Крім того, музиканти продовжують активно виступати в різних містах Росії і підтримують "СВО".

За повідомленнями інсайдерів, один із вокалістів особисто виступив перед молодятами, хоча ця інформація залишається не підтвердженою.

Як пише Telegram-канал Harley Quinn, на весілля прибула українська модель і володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан, відома своїм захопленням Куршавелем.

У січні 2023 року Карина і Сергій Ошеровський, який перебуває в розшуку МВС, влаштували вечірку, витративши на неї щонайменше 20 тисяч євро (приблизно 900 тисяч гривень).

Серед гостей весілля була помічена дочка колишнього народного депутата Михайла Добкіна, Алла, яка веде свій блог виключно російською мовою.

Зазначимо, причина вибору Молдови як місця для весілля у Єви Коршик та її коханого не випадкова.

Сергій родом із цієї країни, хоча вже тривалий час проживає в Україні. Він навіть розглядав можливість отримання українського громадянства, проте його заяву було відхилено.

Про це він повідомив своїй дружині ще у квітні минулого року.

"Я себе відчуваю і українцем, бо в мене мама - чистокровна українка. В СРСР в паспорті вказували етнічну приналежність, і в неї написано, що вона українка. Вона народилась в Молдові, але в українському селі. В неї обидва батьки – українці", - ділився Серьожа 01к.