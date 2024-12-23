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Мірзоян зізнався, як повномасштабна війна змінила його стосунки з дружиною

Мірзоян та Матвієнко (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Арсен Мірзоян та його дружина Тоня Матвієнко живуть у шлюбі з 2017 року. Втім, на тлі повномасштабної війни РФ проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року, стосунки між ними змінилися.

Про це Мірзоян розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Що чоловік Матвієнко каже про їхній шлюб

Як відомо, на початку повномасштабної війни Тоня разом з донькою від Арсена, яку вони назвали на честь її мами - Ніною, перебувала за кордоном. Сам Мірзоян залишався в Україні.

Втім, стосунки на відстані не зруйнували їхній шлюб. Навпаки, нині співак зазначає, він та його обраниця зрозуміли, наскільки важливо цінувати один одного.

"Вони (стосунки) стали більш міцними. Ми пів року не бачилися, з повномасштабки, і зрозуміли на власному прикладі, які люди бувають дурні, коли сваряться через побутові історії. Зрозуміли, як дуже швидко закінчується все", - зізнався Мірзоян.

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко (фото з особистого архіву співака)

Що відомо про стосунки Матвієнко та Мірзояна

Пара познайомилася ще у 2011 році, на шоу "Голос країни". Втім, романтичні почуття з'явилися не одразу. Довгий час Мірзоян та Матвієнко були лише друзями. Вони спілкувалися як колеги, а потім артист навіть знявся у кліпі Тоні.

 

Вже пізніше співак та донька Ніни Матвієнко почали зустрічатися. Це сталося приблизно у 2013 році. Вже за три роки на світ з'явилася їхня спільна донечка. А у 2017 пара офіційно одружилася.

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