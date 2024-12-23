Мирзоян признался, как полномасштабная война изменила его отношения с женой

Что муж Матвиенко говорит об их браке

Как известно, в начале полномасштабной войны Тоня вместе с дочкой от Арсена, которую они назвали в честь ее мамы - Ниной, находилась за границей. Сам Мирзоян оставался в Украине.

Впрочем, отношения на расстоянии не разрушили их брак. Наоборот, сейчас певец отмечает, он и его избранница поняли, насколько важно ценить друг друга.

"Они (отношения) стали более крепкими. Мы полгода не виделись, с полномасштабки, и поняли на собственном примере, какие люди бывают глупые, когда ссорятся из-за бытовых историй. Поняли, как очень быстро заканчивается все", - признался Мирзоян.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (фото из личного архива певца)

Что известно об отношениях Матвиенко и Мирзояна

Пара познакомилась еще в 2011 году, на шоу "Голос країни". Впрочем, романтические чувства появились не сразу. Долгое время Мирзоян и Матвиенко были только друзьями. Они общались как коллеги, а потом артист даже снялся в клипе Тони.

Уже позже певец и дочь Нины Матвиенко начали встречаться. Это произошло примерно в 2013 году. Уже через три года на свет появилась их общая дочь. А в 2017 пара официально поженилась.